ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
2017/01/189080
وكالات - الشروق أونلاين
اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على قرار إدراج لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، حيث تصدر هاشتاغ (وسم) يحمل اسم أبو تريكة التغريدات في مصر، بمشاركة مغردين عرب ومشاهير، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي"، الأربعاء.
اللاعب الدولي السابق والمدرب المصري الزملكاوي أحمد حسام الشهير بميدو، شارك بدوره في التغريد دعماً لأبو تريكة، قائلاً: "لا أعرف أي تفاصيل عن مشكلة أبو تريكة، ولكني أشهد أمام الله أنه واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي، وأنه رجل طيب متسامح مع الجميع".
وسخر أستاذ العلوم السياسية المصري سيف عبد الفتاح، في مرارة، من القرار، رابطاً إياه بقضية جزيرتي تيران وصنافير، قائلاً: "جنايات القاهرة تدرج أبو تريكة على قائمة الإرهابيين! أبو تريكة إرهابي! والسيسي اللي باع الأرض وطني! زمن المساخر".
ومن أبرز المشاركات على هاشتاغ #ابو_تريكه_مش_مجرم في موقع تويتر، اختارت شروق محمود، أن تعدد في تغريدتها ما وصفته بـ"جرائم" أبو تريكة، والمتمثلة في تضامنه مع غزة، وضحايا مجزرة إستاد بورسعيد 2012، واحتجاجه على الإساءة إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من مواقفه الشهيرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1هذا ما وجدته الشرطة في منزل منفذ اعتداء إسطنبول
2التحقيق مع رئيس وزراء كندا بسبب "شبهة أخلاقية"
3شاب يحاول صفع فالس
4"إف بي آي" يعتقل زوجة مرتكب هجوم أورلاندو
5لافروف: هدف محادثات أستانة تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
Français English
الرأي
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
قادة بن عمار
"حمس".. الانقلاب!
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
سلطان بركاني
هؤلاء يبغونها عوجا
الفيديو
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
#ابو_تريكه_مش_مجرم
ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
وكالات - الشروق أونلاين
اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على قرار إدراج لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، حيث تصدر هاشتاغ (وسم) يحمل اسم أبو تريكة التغريدات في مصر، بمشاركة مغردين عرب ومشاهير، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي"، الأربعاء.
تغطيات ذات صلة
ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى
ناشطة عارية تهاجم "ترامب" في مدريد!
دعوة لتدخل دولي يمنع "الإبادة الجماعية" لمسلمي الروهينغا
مقتل عميد و8 عسكريين في الجيش السوري جراء تفجير نفق في حرستا
وأدرجت محكمة مصرية، اللاعب الدولي السابق، على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن قائمة تضم 1502 شخص، هي الأكبر منذ صدور قانون "الكيانات الإرهابية" أوائل عام 2015.
وحظي أبو تريكة بألقاب عديدة أطلقها معجبوه، من بينها "الماجيكو"، "القيصر"، "صانع السعادة" و"أمير القلوب"، وأخيراً في إطار السخرية من قرار المحكمة حاز لقباً جديداً هو "إرهابي القلوب".
تغريدة
اللاعب الدولي السابق والمدرب المصري الزملكاوي أحمد حسام الشهير بميدو، شارك بدوره في التغريد دعماً لأبو تريكة، قائلاً: "لا أعرف أي تفاصيل عن مشكلة أبو تريكة، ولكني أشهد أمام الله أنه واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي، وأنه رجل طيب متسامح مع الجميع".
تغريدة
الإعلامي عمرو أديب والمعروف بتأييده للنظام الحالي في مصر، أبدى تعجبه بدوره من إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، خلال حلقة برنامجه، مساء الثلاثاء.
إعلامي آخر هو القطري محمد سعدون الكواري، مقدم برامج رياضية في قناة "بي إن سبورت"، شارك بدوره.
تغريدة
وسخر أستاذ العلوم السياسية المصري سيف عبد الفتاح، في مرارة، من القرار، رابطاً إياه بقضية جزيرتي تيران وصنافير، قائلاً: "جنايات القاهرة تدرج أبو تريكة على قائمة الإرهابيين! أبو تريكة إرهابي! والسيسي اللي باع الأرض وطني! زمن المساخر".
تغريدة
"جرائم" أبو تريكة
ومن أبرز المشاركات على هاشتاغ #ابو_تريكه_مش_مجرم في موقع تويتر، اختارت شروق محمود، أن تعدد في تغريدتها ما وصفته بـ"جرائم" أبو تريكة، والمتمثلة في تضامنه مع غزة، وضحايا مجزرة إستاد بورسعيد 2012، واحتجاجه على الإساءة إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من مواقفه الشهيرة.
تغريدة
فيما نظم مغرد يدعى "ناشط مش سياسي" شعراً بحق أبو تريكة قال فيه: "لو هتلعب ضد تريكة أنت تخسر.. لو نحطك جنب تريكة أنت أصغر.. لما تتكلم عن تريكة يبقى تحذر.. أي حاجة تخص تريكة خط أحمر".
تغريدة