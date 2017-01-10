#ابو_تريكه_مش_مجرم ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب

اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على قرار إدراج لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، حيث تصدر هاشتاغ (وسم) يحمل اسم أبو تريكة التغريدات في مصر، بمشاركة مغردين عرب ومشاهير، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي"، الأربعاء.

وأدرجت محكمة مصرية، اللاعب الدولي السابق، على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن قائمة تضم 1502 شخص، هي الأكبر منذ صدور قانون "الكيانات الإرهابية" أوائل عام 2015.

وحظي أبو تريكة بألقاب عديدة أطلقها معجبوه، من بينها "الماجيكو"، "القيصر"، "صانع السعادة" و"أمير القلوب"، وأخيراً في إطار السخرية من قرار المحكمة حاز لقباً جديداً هو "إرهابي القلوب".

تغريدة

اللاعب الدولي السابق والمدرب المصري الزملكاوي أحمد حسام الشهير بميدو، شارك بدوره في التغريد دعماً لأبو تريكة، قائلاً: "لا أعرف أي تفاصيل عن مشكلة أبو تريكة، ولكني أشهد أمام الله أنه واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي، وأنه رجل طيب متسامح مع الجميع".

تغريدة

الإعلامي عمرو أديب والمعروف بتأييده للنظام الحالي في مصر، أبدى تعجبه بدوره من إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، خلال حلقة برنامجه، مساء الثلاثاء.

إعلامي آخر هو القطري محمد سعدون الكواري، مقدم برامج رياضية في قناة "بي إن سبورت"، شارك بدوره.

تغريدة

وسخر أستاذ العلوم السياسية المصري سيف عبد الفتاح، في مرارة، من القرار، رابطاً إياه بقضية جزيرتي تيران وصنافير، قائلاً: "جنايات القاهرة تدرج أبو تريكة على قائمة الإرهابيين! أبو تريكة إرهابي! والسيسي اللي باع الأرض وطني! زمن المساخر".

تغريدة





"جرائم" أبو تريكة

ومن أبرز المشاركات على هاشتاغ #ابو_تريكه_مش_مجرم في موقع تويتر، اختارت شروق محمود، أن تعدد في تغريدتها ما وصفته بـ"جرائم" أبو تريكة، والمتمثلة في تضامنه مع غزة، وضحايا مجزرة إستاد بورسعيد 2012، واحتجاجه على الإساءة إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من مواقفه الشهيرة.

تغريدة

فيما نظم مغرد يدعى "ناشط مش سياسي" شعراً بحق أبو تريكة قال فيه: "لو هتلعب ضد تريكة أنت تخسر.. لو نحطك جنب تريكة أنت أصغر.. لما تتكلم عن تريكة يبقى تحذر.. أي حاجة تخص تريكة خط أحمر".

تغريدة