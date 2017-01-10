ديوان الحج والعمرة يصدر دفتر شروط جديدا لموسم 2017 هذه هي العقوبات ضد المحتالين على الحجاج

استبق الديوان الوطني للحج والعمرة موسم الحج لسنة 2017، ليكشف مضمون دفتر الشروط الجديد، الذي لم يحمل تغيرات كبيرة، وإن أقر عقوبات في حق الوكالات السياحية التي لا تلتزم بدفتر الشروط، خاصة تلك العاجزة عن استقطاب العدد المطلوب من الحجاج ، الذي لا يجب أن يقل عن 75 بالمائة.

وحسب دفتر الشروط الجديد الذي اطلعت "الشروق" عليه، فقد ألزم ديوان الحج والعمرة الوكالات السياحية بجملة من الشروط لتمكينها من المشاركة في حج 2017، ومن بين الشروط منع الوكالات المرخصة من التعاقد مع أي متعامل سعودي موجود ضمن القائمة السوداء التي أعدت السنة الماضية، التي أخلت بالتزاماتها تجاه الطرف الجزائري خلال موسم الحج، حيث منعت المادة 3 من الوكالات المعنية بالمشاركة في تنظيم الحج من التفاوض مع أي متعامل سعودي أخل بالتزاماته مع الطرف الجزائري.

وضمن ديوان الحج دفتر الشروط الجديد إجراءات عقابية، ستطال الوكالات السياحية المخالفة للقانون، حيث نصت المادة 9 من الدفتر على إقصاء لمدة ثلاث سنوات الوكالات المنسحبة من تنظيم الحج ساعات قبل انطلاق رحلاتها، دون أن تعلم المصالح المسؤولة، مع تحويل "كوطتها" إلى صالح الديوان.

بالنسبة إلى "حجاج VIP" نصت المادة 13 على أن ديوان الحج لن يتكفل بهم في حال أخلت الوكالة السياحية بالعقد المبرم معهم، مبررة ذلك بكون الخدمات المميزة تخضع لاتفاق مسبق بين الطرفين، ولمعالجة مشكل عجز بعض الوكالات عن الاستقطاب، نصت المادة 14 على أنه في حال عدم تمكن الوكالة من استقطاب 90 بالمائة من حصتها في أجل خمسة أيام من انقضاء تاريخ فترة بيع التذاكر من طرف الخطوط الناقلة، ستتعرض الوكالة للدحرجة في التصنيف، أما التي وصل فيها العجز 50 بالمائة فيسحب الترخيص الممنوح لها تلقائيا، على أن يتكفل الديوان بحصتها، وتقصى من المشاركة في عملية تنظيم الحج العام المقبل.

وأبقى الديوان على الحق في الطعن لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في أجل أقصاه يومان، وأشار دفتر الشروط إلى أن التصنيف وترتيب الملفات موكل بالأساس إلى لجنة مختصة، في حين عادت المادة 6 لتذكر بأن التصنيف هو في الأصل مبني على أساس موقع الوكالات السياحية وقربها من مطارات الإقلاع.