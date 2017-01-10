33 قتيلاً في هجوم على معسكر للجيش في مالي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوله، إن 33 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات بجروح، الأربعاء، عندما انفجرت مركبة ملغومة في معسكر للجيش في مدينة غاو في شمال مالي.

والمعسكر يضم قوات حكومية وأفراداً من جماعات مسلحة مختلفة تقوم بدوريات مشتركة تنفيذاً لبنود اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة يهدف إلى القضاء على العنف في شمال مالي المضطرب.

وكان الجيش المالي قد أعلن في حصيلة أولية، عن سقوط 25 قتيلاً وإصابة آخرين حين انفجرت سيارة ملغومة في معسكر للجيش في غاو.

وقال مراسل من رويترز وصل للمعسكر بعد وقت قصير من الانفجار الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، إنه رأى عشرات الجثث على الأرض بجوارها يرقد المصابون.

وهرعت عربات الإسعاف إلى المكان وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء.

وكان تدخل عسكري بقيادة فرنسا طرد مقاتلين إسلاميين في عام 2013 بينهم جماعات على صلة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي قبل ذلك بعام. إلا أن الإسلاميين المتشددين ما زالوا ينشطون هناك ويفاقم انعدام الأمن التوترات بين جماعات المتمردين المحلية والميليشيات الموالية للحكومة.