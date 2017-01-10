نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوله، إن 33 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات بجروح، الأربعاء، عندما انفجرت مركبة ملغومة في معسكر للجيش في مدينة غاو في شمال مالي.
والمعسكر يضم قوات حكومية وأفراداً من جماعات مسلحة مختلفة تقوم بدوريات مشتركة تنفيذاً لبنود اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة يهدف إلى القضاء على العنف في شمال مالي المضطرب.
وكان الجيش المالي قد أعلن في حصيلة أولية، عن سقوط 25 قتيلاً وإصابة آخرين حين انفجرت سيارة ملغومة في معسكر للجيش في غاو.
وقال مراسل من رويترز وصل للمعسكر بعد وقت قصير من الانفجار الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، إنه رأى عشرات الجثث على الأرض بجوارها يرقد المصابون.
وهرعت عربات الإسعاف إلى المكان وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء.
وكان تدخل عسكري بقيادة فرنسا طرد مقاتلين إسلاميين في عام 2013 بينهم جماعات على صلة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي قبل ذلك بعام. إلا أن الإسلاميين المتشددين ما زالوا ينشطون هناك ويفاقم انعدام الأمن التوترات بين جماعات المتمردين المحلية والميليشيات الموالية للحكومة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
2شاب يحاول صفع فالس
3نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى
4لافروف: هدف محادثات أستانة تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
5أوباما يخفف عقوبة مانينغ المدانة بتسريبات ويكيليكس
Français English
الرأي
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
قادة بن عمار
"حمس".. الانقلاب!
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
سلطان بركاني
هؤلاء يبغونها عوجا
الفيديو
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
قرباج: بلخيثر اكتشاف مباراة موريتانيا والخضر سيصلون لنهائي"كان"
مقتل رجلين سعوديين ينتميان "لشبكات جهادية" في الرياض
33 قتيلاً في هجوم على معسكر للجيش في مالي
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوله، إن 33 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات بجروح، الأربعاء، عندما انفجرت مركبة ملغومة في معسكر للجيش في مدينة غاو في شمال مالي.
تغطيات ذات صلة
33 قتيلاً في هجوم على معسكر للجيش في مالي
مقتل فلسطيني وشرطي إسرائيلي خلال هدم منازل في النقب
ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى
أوباما يخفف عقوبة مانينغ المدانة بتسريبات ويكيليكس
والمعسكر يضم قوات حكومية وأفراداً من جماعات مسلحة مختلفة تقوم بدوريات مشتركة تنفيذاً لبنود اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة يهدف إلى القضاء على العنف في شمال مالي المضطرب.
وكان الجيش المالي قد أعلن في حصيلة أولية، عن سقوط 25 قتيلاً وإصابة آخرين حين انفجرت سيارة ملغومة في معسكر للجيش في غاو.
وقال مراسل من رويترز وصل للمعسكر بعد وقت قصير من الانفجار الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، إنه رأى عشرات الجثث على الأرض بجوارها يرقد المصابون.
وهرعت عربات الإسعاف إلى المكان وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء.
وكان تدخل عسكري بقيادة فرنسا طرد مقاتلين إسلاميين في عام 2013 بينهم جماعات على صلة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي قبل ذلك بعام. إلا أن الإسلاميين المتشددين ما زالوا ينشطون هناك ويفاقم انعدام الأمن التوترات بين جماعات المتمردين المحلية والميليشيات الموالية للحكومة.