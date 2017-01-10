أدت الأمطار الأخيرة والسيول الجارفة، إلى انهيار كلي للطريق الرابط بين أحياء بلدية بوزريعة وباب الواد، على مستوى المسلك الرئيسي المؤدي إلى حي "سيلاست"، مخلفة حفرة عملاقة بعمق نحو 15 مترا على 8 أمتار، وسط تفرج السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا.
وتسبب الانجراف الأخير للتربة بطريق حي "السيلاست" ببوزريعة، خلال اليومين الماضيين، بعزل أحياء بأكملها، بسبب شلل في حركة مرور السيارات بالمسلك المذكور، في ظل عدم تحرك السلطات المحلية لبلدية بوزريعة والمصالح المعنية على رأسها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، رغم أن الوضع كان ينذر بحدوث كارثة حقيقية، بسبب تصدعات الطريق والانجراف المتكرر للتربة جراء أشغال الحفر التي يقوم بها أحد المقاولين الخواص.
وذكر قاطنو حي "سيلاست" في تصريحات لـ"الشروق"، أن أشغال الحفر بجانب الطريق التي قام بها المقاول المعني بلغت نحو 20 مترا، وهو ما تسبب في انجراف التربة لعدم استعمال الحائط الإسمنتي المعمول به في هذه الحالات والمضاد للانجراف، في وقت تساءلوا عن لعب السلطات المحلية لبلدية بوزريعة دور المتفرج إزاء الوضع الخطير منذ نحو شهرين الذي تسبب في عزل أحياء بكاملها.
وهدد محدثو "الشروق" بالخروج إلى الشارع وقطع جميع الطرق الرئيسية ببوزريعة، احتجاجا منهم على عدم اكتراث السلطات المحلية والمصالح المعنية، بحادثة الانجراف التي مرت عليها أكثر من شهر ونصف، وتفاقمت إلى أن انهار الطريق بالكامل، وطالبوا والي العاصمة عبد القادر زوخ بتشكيل لجنة تحقيق في قضية أشغال الحفر التي أدت إلى كارثة حقيقية.
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السيول تجرف طريق "السيلاست" بالكامل
حفرة "عملاقة" ببوزريعة تعزل أحياء بأكملها والسلطات تتفرج
ر.ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
أدت الأمطار الأخيرة والسيول الجارفة، إلى انهيار كلي للطريق الرابط بين أحياء بلدية بوزريعة وباب الواد، على مستوى المسلك الرئيسي المؤدي إلى حي "سيلاست"، مخلفة حفرة عملاقة بعمق نحو 15 مترا على 8 أمتار، وسط تفرج السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا.
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وتسبب الانجراف الأخير للتربة بطريق حي "السيلاست" ببوزريعة، خلال اليومين الماضيين، بعزل أحياء بأكملها، بسبب شلل في حركة مرور السيارات بالمسلك المذكور، في ظل عدم تحرك السلطات المحلية لبلدية بوزريعة والمصالح المعنية على رأسها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، رغم أن الوضع كان ينذر بحدوث كارثة حقيقية، بسبب تصدعات الطريق والانجراف المتكرر للتربة جراء أشغال الحفر التي يقوم بها أحد المقاولين الخواص.
وذكر قاطنو حي "سيلاست" في تصريحات لـ"الشروق"، أن أشغال الحفر بجانب الطريق التي قام بها المقاول المعني بلغت نحو 20 مترا، وهو ما تسبب في انجراف التربة لعدم استعمال الحائط الإسمنتي المعمول به في هذه الحالات والمضاد للانجراف، في وقت تساءلوا عن لعب السلطات المحلية لبلدية بوزريعة دور المتفرج إزاء الوضع الخطير منذ نحو شهرين الذي تسبب في عزل أحياء بكاملها.
وهدد محدثو "الشروق" بالخروج إلى الشارع وقطع جميع الطرق الرئيسية ببوزريعة، احتجاجا منهم على عدم اكتراث السلطات المحلية والمصالح المعنية، بحادثة الانجراف التي مرت عليها أكثر من شهر ونصف، وتفاقمت إلى أن انهار الطريق بالكامل، وطالبوا والي العاصمة عبد القادر زوخ بتشكيل لجنة تحقيق في قضية أشغال الحفر التي أدت إلى كارثة حقيقية.