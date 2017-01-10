استمرار تساقط الأمطار والثلوج

الاضطراب الجوي يزحف نحو غرب البلاد

date 2017/01/18 views 5084 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

توقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار تساقط المزيد من الأمطار والثلوج بالمناطق الوسطى والشرقية مع ترقب التحاق الاضطراب الجوي إلى المناطق الغربية هذا الأربعاء ، مع تحسن مؤقت يومي الخميس والجمعة المقبلين.

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وفي هذا الشأن أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، الأربعاء، أن الأوضاع الجوية تبقى غير مستقرة على كافة مناطق الوطن، وتميزها برودة و أجواء غائمة يصحبها تساقط للثلوج على كل المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر.

وأضافت بن رقطة أن التحسن سيكون مؤقتا يومي الخميس والجمعة على المدن الوسطى والشرقية، مشيرة إلى أن الاضطراب الجوي سيتوجه إلى المناطق الغربية.

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