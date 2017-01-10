بسبب المتاعب الصحية التي يعاني منها بلعايب تبون يتولى تسيير وزارة التجارة مؤقتا

قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن وزير السكن والعمران والمدينة تولى تسيير وزارة التجارة بالنيابة بصفة مؤقتا.

ونقلت "الشروق نيوز" عن المصادر أن تكليف تبون بتسيير حقيبة وزارة التجارة جاء بسبب المتاعب الصحية التي يعانيها بختي بلعايب.

وأضافت أن الوزير عبد المجيد تبون سيواصل أيضا تسيير شؤون وزارة السكن.