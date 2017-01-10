أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، ببسكرة بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بـ 8 قناطير من الكيف المعالج.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة، الثلاثاء، بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية(8) قناطير".
وفي نفس السياق "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 6 بارونات مخدرات وحجزت195 كلغ من الكيف المعالج بكل من البيض وسيدي بلعباس وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)".
من جهة أخرى،"أحبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود محاولات تهريب (4.200) لتر من الوقود و(2.852) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة والوادي.
كما "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار وورقلة وتمنراست 106 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية مختلفة، وحجزت 9 أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية".
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على متن شاحنة محملة بـ 8 قناطير من الكيف
توقيف بارون مخدرات ببسكرة
الشروق أون لاين
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، ببسكرة بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بـ 8 قناطير من الكيف المعالج.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة، الثلاثاء، بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية(8) قناطير".
وفي نفس السياق "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 6 بارونات مخدرات وحجزت195 كلغ من الكيف المعالج بكل من البيض وسيدي بلعباس وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)".
من جهة أخرى،"أحبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود محاولات تهريب (4.200) لتر من الوقود و(2.852) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة والوادي.
كما "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار وورقلة وتمنراست 106 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية مختلفة، وحجزت 9 أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية".