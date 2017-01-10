وقال بوتين للمراسلين الصحفيين داخل الكرملين، الثلاثاء، إن الإدعاءات الموجهة لترامب لا أساس لها من الصحة، وهي بمثابة افتراءات واضحة، وذلك بحسب ترجمة موقع "هافينغتون بوست عربي" لما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ووصف بوتين "الأشخاص الذين يختلقون ويقودون الحملات من هذا النوع ضد الرئيس الأمريكي المنتخب، بغرض استخدامها في صراع سياسي، أنهم أسوأ من العاهرات"، مبرراً ذلك بعدم امتلاكهم لأية ضوابط أخلاقية على الإطلاق.
وتابع بوتين، إن ترامب لم يكن سياسياً حين زار موسكو في الماضي، ولم يكن المسؤولون الروس على علم بأنه يمتلك أية طموحات سياسية. وأضاف: "من الجنون أن نصدق أن الأجهزة الأمنية الروسية تطارد كل ملياردير أمريكي يزور البلاد".
وأضاف بوتين: "ترامب رجل ناضج، كما أنه شخص شارك في رعاية مسابقات ملكات الجمال على مدار السنوات، وهو ما يعني أنه التقى بأجمل نساء العالم، ومن الصعب أن أصدق أنه هرع إلى فندق ما من أجل لقاء فتيات منحرفات، رغم أن فتياتنا هن الأفضل في العالم دون شك".
فيما نفى الكرملين امتلاكه أية وثائق محرجة بخصوص ترامب؛ نافياً بذلك ما أبلغه المسؤولون في المخابرات الأمريكية الرئيس المنتخب عن وجود تقارير غير مؤكدة بأن روسيا تمتلك وثائق شخصية عنه قد تضر بسمعته.
وكان ترامب قد انتقد بعض وسائل الإعلام لنشرها مواد لم يتم التأكد من صحتها عن إدعاءات بقيام المخابرات الروسية بجمع معلومات عنه وعن مرشحة انتخابات الرئاسة السابقة عن الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، وذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم في 11 جانفي الجاري.
ووفقاً للمذكرات التي قدمتها وكالات الاستخبارات الأمريكية للرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما؛ فإن هدف روسيا من جمع تلك المعلومات كان سعيها للعمل على تغيير السياسة الأمريكية تجاه روسيا بشتى الوسائل، بما في ذلك ابتزاز دونالد ترامب.
فيما قال ترامب عن تلك المذكرات إنه من المشين أن تسمح وكالات الاستخبارات بتسريب "معلومات وهمية"، مقارناً ذلك بما كانت تفعله ألمانيا النازية في الماضي.
جدير بالذكر أن آخر زيارات الملياردير-السياسي ترامب لموسكو كانت عام 2013، وذلك من أجل تقديم جائزة مسابقة ملكة جمال الكون التي كان يرأسها، وكان ترامب وقتها يأمل في لقاء بوتين، إذ نشر تغريدة على تويتر في جوان من العام نفسه عن احتمالية حضور الزعيم الروسي للمسابقة.
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صحيفة الإندبندنت
بوتين: ترامب لم يلتق العاهرات في روسيا رغم إنهن الأفضل في العالم!
وكالات - الشروق أونلاين
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد التقى عاهرات في روسيا، واصفاً الإدعاءات الموجهة إليه بأنها جزء من حملة منظمة للتقليل من نتائج الانتخابات.
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وقال بوتين للمراسلين الصحفيين داخل الكرملين، الثلاثاء، إن الإدعاءات الموجهة لترامب لا أساس لها من الصحة، وهي بمثابة افتراءات واضحة، وذلك بحسب ترجمة موقع "هافينغتون بوست عربي" لما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ووصف بوتين "الأشخاص الذين يختلقون ويقودون الحملات من هذا النوع ضد الرئيس الأمريكي المنتخب، بغرض استخدامها في صراع سياسي، أنهم أسوأ من العاهرات"، مبرراً ذلك بعدم امتلاكهم لأية ضوابط أخلاقية على الإطلاق.
وتابع بوتين، إن ترامب لم يكن سياسياً حين زار موسكو في الماضي، ولم يكن المسؤولون الروس على علم بأنه يمتلك أية طموحات سياسية. وأضاف: "من الجنون أن نصدق أن الأجهزة الأمنية الروسية تطارد كل ملياردير أمريكي يزور البلاد".
وأضاف بوتين: "ترامب رجل ناضج، كما أنه شخص شارك في رعاية مسابقات ملكات الجمال على مدار السنوات، وهو ما يعني أنه التقى بأجمل نساء العالم، ومن الصعب أن أصدق أنه هرع إلى فندق ما من أجل لقاء فتيات منحرفات، رغم أن فتياتنا هن الأفضل في العالم دون شك".
فيما نفى الكرملين امتلاكه أية وثائق محرجة بخصوص ترامب؛ نافياً بذلك ما أبلغه المسؤولون في المخابرات الأمريكية الرئيس المنتخب عن وجود تقارير غير مؤكدة بأن روسيا تمتلك وثائق شخصية عنه قد تضر بسمعته.
وكان ترامب قد انتقد بعض وسائل الإعلام لنشرها مواد لم يتم التأكد من صحتها عن إدعاءات بقيام المخابرات الروسية بجمع معلومات عنه وعن مرشحة انتخابات الرئاسة السابقة عن الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، وذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم في 11 جانفي الجاري.
ووفقاً للمذكرات التي قدمتها وكالات الاستخبارات الأمريكية للرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما؛ فإن هدف روسيا من جمع تلك المعلومات كان سعيها للعمل على تغيير السياسة الأمريكية تجاه روسيا بشتى الوسائل، بما في ذلك ابتزاز دونالد ترامب.
فيما قال ترامب عن تلك المذكرات إنه من المشين أن تسمح وكالات الاستخبارات بتسريب "معلومات وهمية"، مقارناً ذلك بما كانت تفعله ألمانيا النازية في الماضي.
جدير بالذكر أن آخر زيارات الملياردير-السياسي ترامب لموسكو كانت عام 2013، وذلك من أجل تقديم جائزة مسابقة ملكة جمال الكون التي كان يرأسها، وكان ترامب وقتها يأمل في لقاء بوتين، إذ نشر تغريدة على تويتر في جوان من العام نفسه عن احتمالية حضور الزعيم الروسي للمسابقة.