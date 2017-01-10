جنايات العاصمة حكمت بـ20 سنة سجنًا ضد أحدهم 3 شبّان يحرقون سوقا بلديّا للإنتقام من بائع!

وقّعت غيابيّا محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء،أحكاما تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا، في حقّ ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة فرار، بعد الاشتباه في اقترافهم جريمة حرق مبنى السوق البلدي بالمحمدية بالعاصمة، الذي امتدّ إلى غاية القاعة "متعددة الرياضات".

حيث وجهت إليهم تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار وإضرام الحريق العمدي، على أساس شكوى تقدم بها ممثل عن بلدية المحمدية ضد أشخاص مجهولين، تبيّن بعد فترة من التحريات التي أمر بها قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، أن المتهمين السالف ذكرهم، لهم علاقة مباشرة بالجريمة المدبرة، التي كان الغرض منها إتلاف المحلات، والانتقام من أحد التجار بالسوق، نظرا إلى خلاف وعداوة بين عائلتيهم، بغرض تعريضه للعقوبة والطرد من المحل الذي كان يشغله من قبل مصالح البلدية.