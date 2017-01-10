آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
-
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
-
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
-
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
-
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
-
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
-
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
-
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
-
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
-
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
حركة حمس ترد على أحمد الدان:
"لا تفتري علينا.. وهذه هي حقيقة اتفاقنا"
كذبت حركة مجتمع السلم، ما ورد على لسان الأمين العام لحركة البناء الوطني، احمد الدان، في منتدى "الشروق"، الأربعاء، والذي تحدث فيه عن فشل الاندماج مع حمس، بسبب ما اعتبره "املاءات الشروط قبل الاتفاق، والتحالف من أجل المناصب، فرض التسمية تحت راية حمس، الاختلاف في الرؤية السياسية، والاختلاف في المواقف من الملفات الإقليمية"، وقالت حمس إن ما ورد على لسان الدان "افتراءات لا أساس لها من الصحة".
ووصفت حمس، في بيان وقعه فاروق طيفور بصفته رئيس لجنة الحوار مع حركة البناء، اسلمت "الشروق" نسخة منه، ما تحدث به الدان، "ادعاءات غير صحيحة"، وكشفت إن "كل ما في الأمر أننا اتفقنا في لقاء حضره الرئيسان مقري والشيخ مصطفى بلمهدي ووفدان من الطرفين، على تشكيل لجنتين لمواصلة الحوار بعد ما كان وفد الحركة واضحا معهم، بان الموضوع الذي ندعو إليه هو الوحدة الاندماجية التنظيمية التي تكون فيها الانتخابات تحصيل حاصل".
وتابعت حمس في نص البيان، الذي عنونته بتكذيب وبيان: "أما إذا كان المقصود التحالف الانتخابي فان قرارنا أن يكون ذلك على المستوى المحلي، وبعد هذا لم تجتمع اللجنتان إلا مرة واحدة، ولم نتحدث فيها لا عن المناصب ولا عن الخط السياسي، ولم نصل إلى الحديث عن التسمية ولا عن الملفات الإقليمية"، وأردف البيان "مع الإضافة أننا عرضنا رؤيتنا السياسية لحل الأزمة في زيارة سابقة للسيد احمد الدان لرئيس الحركة في مكتبه بالمرادية (بمقر حركة حمس)، ووافقنا عليها، بل وأكد على آن رؤية الحركة تشكل لديه قناعة".
وبخصوص علاقة الحركتين مع التنظيم العالمي للإخوان، أورد المصدر "بخصوص قضية الإخوان فان المقاربة التي طرحها رئيس الحركة هي ذاتها التي ذكرها السيد احمد الدان، في العمود الذي حمل عنوان أدبيات الإخوان المسلمين، في حواره للشروق، وهو الفكر الذي تنتهجه الحركة في السر والعلن، وقد بين رئيس الحركة في لقاء الوفدين بان التطور الحاصل في هذا الشأن على مستوى كل الحركات الإسلامية مساعد على تحقيق الوحدة".
ونبهت حمس في بيانها، أنها لم "تختر الدخول في استقطاب إعلامي، مع أي طرف في الساحة السياسية، لان المرحلة تقتضي تثمين القواسم المشتركة، ولكننا في نفس الوقت لا نقبل أن يُضلل الرأي العام بتصريحات تضرب عمق مصداقية العلاقة السياسية بين مكونات الطبقة السياسية من اجل استحقاقات ظرفية لا تصمد أمام التحديات الاستراتيجي التي تواجهنا".
مواطن من سوق اهراس2017/01/18 على 21:221
وهكذا تلتحق عناصر تسخين الولائم مرة اخرى وليست اخيرة. تحضيرا لعرس النظام القادم .
لعل هذه العناصر تفوز ببعض الفتات الذي تجود به عليهم السلطة. مهما حاول العقارون اصلاح الوجوه ولكن يبقى معدن القصدير باين وواضح وضوح ثلوج هذه الليالي الصافية .
لست ادري هل تلق هؤلاء دعوة من صاحب العرس ام سيشاركو الوليمة بلا عرضة ويباتو بلا عشاء؟
النح لا2017/01/18 على 21:312
كلكم راكم طبعو فريح بلعصى اغلبية الشعب مايسمعش بيكم
السياسة و الإسلاميين - الجزائر2017/01/18 على 21:473
كلمات ثقيلة، يرد بها سي مقري؟ عندما يتخذ الشخص قرارا بالسير في طريق لا يعرفها، فقد تصادفه أشياء تفقده الكثير من الأشياء الجيدة؟ يا سي مقري: الصبر و التدبر خير من التهور؟ ممارسة السياسة لا يعني بالضرورة الحصول على الرياسة؟ أن تجمع على الهدي و الصالحات قبل و أولى من أن تجمع على الانتخابات؟