وفاة إمام ساجدا أثناء صلاة المغرب بتلمسان

date 2017/01/18 views 869 comments 0
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icon-writer ع. بوشريف

توفي المدعو "س. ص"، إمام مسجد اغريب بمنطقة بني بوسعيد في تلمسان، الثلاثاء،حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ساجدا أثناء أداء صلاة المغرب بالمسجد.

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وقد عرف الفقيد حسب ما تداولته عديد المنشورات عبر صفحات الفايسبوك  بخصاله الحميدة، وأخلاقه الطيبة.

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