وفاة إمام ساجدا أثناء صلاة المغرب بتلمسان

توفي المدعو "س. ص"، إمام مسجد اغريب بمنطقة بني بوسعيد في تلمسان، الثلاثاء،حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ساجدا أثناء أداء صلاة المغرب بالمسجد.

وقد عرف الفقيد حسب ما تداولته عديد المنشورات عبر صفحات الفايسبوك بخصاله الحميدة، وأخلاقه الطيبة.