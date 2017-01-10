أوهمتها أنها تستطيع شفاء ابنتها المريضة بالرقية مشعوذة تستولي على مجوهرات بقيمة 150 مليون من سيدة ببسكرة

عالجت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بمدينة بسكرة، الثلاثاء، قضية غريبة تتعلق بالنصب والاحتيال، ذهبت ضحيتها امرأة في عقدها السادس، بعد أن احتالت عليها امرأة خمسينية ادعت أنها متخصصة في الرقية الشرعية، وباستطاعتها شفاء ابنتها المريضة بهذه الرقية، لتتمكن من الاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 150 مليون سنتيم. وبحسب مصالح الأمن، فإن إحدى السيدات تبلغ من العمر 63 سنة، تقدمت إلى عناصر الأمن الحضري الأول بعاصمة الولاية بشكوى تبلغ من خلالها عن عملية نصب واحتيال تعرضت لها بعد أن وقعت ضحية امرأة ادعت إمكانية معالجة بنت الضحية باستعمال الرقية الشرعية، وبعد زيارة المشتكى منها منزل الضحية تمكنت حسب بيان مصالح الأمن من الاستيلاء على كمية الذهب سالفة الذكر.

وبالاستناد إلى الأوصاف المقدمة من الضحية تم تحديد هوية المشتكى منها وهي امرأة عمرها 50 سنة، ليتم على الفور البحث عنها وتوقيفها، وبالتحقيق معها تبين أنها تتسول أحيانا، وأحيانا أخرى "تقرأ الكف"، وتقطن بحي قصديري ولا تعمل في مجال الرقية، لكنها استطاعت الاحتيال على الضحية عن طريق السحر والشعوذة، حيث كانت تطلب من الضحية في كل مرة كمية من المعدن الأصفر لمواصلة العلاج. وباستكمال التحقيق تم إيداع المشتبه فيها الحبس المؤقت بعد عرضها على العدالة.