تعرض لإعتداء على مستوى الرأس ثلاثيني مجهول الهوية يرقد بمستشفى زميرلي منذ 20 يوميا

لا يزال شاب ثلاثيني العمر، يرقد بمستشفى زميرلي، ينتظر إشارة من ذويه لنقله إلى بيته العائلي حيث تفيد تصريحات المشرفين عليه بالمستشفى الذي لازمه منذ 28 من ديسمبر الماضي بأنه تعرض لاعتداء على مستوى الرأس حسب الجروح التي عاينها الأطباء فور إجلائه من محطة الحراش من طرف الحماية المدنية.

ويذكر الضحية انه من العاصمة وأحيانا أخرى يقول إنه من ولاية بومرداس وإنه يدعى مصباحي محمد، ولم يتم تحديد الهوية الحقيقية على اعتباره لم يكن يحمل معه أي وثيقة يمكن الاتصال بذويه سوى عرضه على صفحات الجريدة.