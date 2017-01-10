تبنى تنظيم "المرابطون" الذي يعد فرعاً لتنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، مساء الأربعاء، التفجير الانتحاري الذي استهدف في وقت سابق اليوم معسكرًا يضم جنودًا ومقاتلين، في منطقة "غاو" شمالي مالي، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
ونقل موقع "الأخبار" الموريتاني الذي ينشر عادة بيانات "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، بيانا منسوبا لـ"المرابطون"، أكد فيه الأخير أن التفجير نفذه مسلح تابع له يدعى "عبد الهادي الأنصاري"، دون مزيد من التفاصيل عن الهجوم.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني مالي للأناضول، مفضلا عدم نشر هويته، أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف معسكرا للجيش في "غاو"، وأسفر عن سقوط 35 قتيلا على الأقل، وإصابة نحو 60 آخرين بجروح، فيما تحدثت مصادر طبية عن أن حصيلة القتلى تناهز الـ 80.
فيما قالت البعثة الأممية في مالي "مينوسما"، في بيان سابق، إن سيارة انفجرت صبيحة اليوم في معسكر الآلية التشغيلية للتنسيق في غاو، حيث تجمّع نحو 600 رجل في المجموع، دون ذكر تفاصيل عن عدد الضحايا.
ويضم المعسكر، وفق بيان البعثة، "جنودا من القوات المسلّحة لمالي، وعناصر من المجموعات الموالية لباماكو، ومن تنسيقية الحركات الأزوادية (تضم أبرز المجموعات المسلحة سابقا)".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1ردود فعل غاضبة بعد إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
2نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمستشفى
3ناشطة عارية تهاجم "ترامب" في مدريد!
4العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يبعث رسالة "وداع" لأوباما
5أوباما يخفف عقوبة مانينغ المدانة بتسريبات ويكيليكس
Français English
الرأي
حبيب راشدين
زمن التسيير في انتظار التغيير
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
قادة بن عمار
"حمس".. الانقلاب!
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
الفيديو
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
بلمختار يتبنى تفجير غاو
وكالات
تبنى تنظيم "المرابطون" الذي يعد فرعاً لتنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، مساء الأربعاء، التفجير الانتحاري الذي استهدف في وقت سابق اليوم معسكرًا يضم جنودًا ومقاتلين، في منطقة "غاو" شمالي مالي، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
تغطيات ذات صلة
بوتين: ترامب لم يلتق العاهرات في روسيا رغم إنهن الأفضل في العالم!
العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يبعث رسالة "وداع" لأوباما
انتخاب الإيطالي أنطونيو تاجاني رئيساً للبرلمان الأوروبي
33 قتيلاً في هجوم على معسكر للجيش في مالي
مقتل فلسطيني وشرطي إسرائيلي خلال هدم منازل في النقب
ونقل موقع "الأخبار" الموريتاني الذي ينشر عادة بيانات "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، بيانا منسوبا لـ"المرابطون"، أكد فيه الأخير أن التفجير نفذه مسلح تابع له يدعى "عبد الهادي الأنصاري"، دون مزيد من التفاصيل عن الهجوم.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني مالي للأناضول، مفضلا عدم نشر هويته، أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف معسكرا للجيش في "غاو"، وأسفر عن سقوط 35 قتيلا على الأقل، وإصابة نحو 60 آخرين بجروح، فيما تحدثت مصادر طبية عن أن حصيلة القتلى تناهز الـ 80.
فيما قالت البعثة الأممية في مالي "مينوسما"، في بيان سابق، إن سيارة انفجرت صبيحة اليوم في معسكر الآلية التشغيلية للتنسيق في غاو، حيث تجمّع نحو 600 رجل في المجموع، دون ذكر تفاصيل عن عدد الضحايا.
ويضم المعسكر، وفق بيان البعثة، "جنودا من القوات المسلّحة لمالي، وعناصر من المجموعات الموالية لباماكو، ومن تنسيقية الحركات الأزوادية (تضم أبرز المجموعات المسلحة سابقا)".