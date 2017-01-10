قال مسؤول الفرع النقابي للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي نور الدين عباسي أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بالمسرح تم إلغاؤها بعد توصل العمال إلى أرضية تفاهم مع إدارة المسرح والوزارة الوصية بخصوص أجورهم ومطالبهم الاجتماعية.
أكد عباسي لـ"الشروق" أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بعد الجمعية العامة التي عقدها اتحاد عمال الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي على اثر صدور التعليمة 481 من وزارة الثقافة والقاضية بتخفيض ميزانية المسرح إلى 50 بالمائة والتي لا تغطي أجور وحقوق عمال المؤسسة البالغ عددهم 123 عامل.
وقد أفضي الاجتماع الذي جمع ممثلي العمال بالمسرح مع الإدراة والوزارة إلى تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة الأسبوع الماضي بعد أن أبدت الوزارة استعدادها للنظر في مطالبهم المشروعة، حيث وعدت بعدم المساس بمناصب العمال تحت أي ظرف.
وأوضح رئيس الفرع النقابي للمسرح أنّ: "الوزارة استجابت سريعا لمطالبنا ووعدت بإعادة النظر في مشكل الميزانية".
وأكدّ في السياق "نحن مع ترشيد النفقات، لكننا ضد التقشف الذي يرمي بالعمال إلى الشارع".
ولم ير المتحدث أي داع للاستمرار أو الإصرار على تنظيم الاحتجاج مادامت الوزارة قد استجابت لمطالبهم.
وأضاف المتحدث أن الفرع النقابي ملزم بالنشاط تحت راية اتحاد عمال الثقافة والتعليم العالي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهم ملتزمون بالدفاع فقط عن المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال المسرح.
من جهته مدير المسرح محمد يحياوي قال أن النقابة من حقها أن تحتج أو تنظم إضرابا، لكن ليس من صلاحياتها الحديث عن التقشف أو أمور تسيير المؤسسة التي تبقى من صلاحيات المدير.
وأكدّ أن المسرح الوطني مؤسسة منتجة وأكيد ستتأثر بالضائقة المالية التي يعرفها قطاع الثقافة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكن الوزارة لن تتخلى عن المسرح، لكن مسؤول الفرع النقابي يؤكد أن العمال لهم كامل الصلاحيات للحديث في هذه الأمور عندما تمس أجورهم ووضعيتهم كعمال مرسمين، مؤكدا أن العمال في حالة تأهب كاملة وفي حال أخلت الوصاية بوعودها في إعادة النظر في الميزانية التي تم الاتفاق عليها فالعمال سيستعملون كافة الطرق القانونية للدفاع عن حقوقهم.
وتبرأت نقابة المسرح الوطني من أي حركة احتجاجية لا تكون غايتها معالجة مشكلة الميزانية ولا أجور العمال، رافضين محاولة بعض الأشخاص والجهات استغلال مطالب عمال المسرح لركوب الموجة، مؤكدين أنه من أراد طرح مطالبه عليه أن يكون مهيكلا في إطار مهني أو يتوجه إلى الوزارة الوصية، حيث أكد العمال أن تقليص ميزانية المسرح من 15 مليارا إلى 7 ملايير من شأنه التأثير على أجور قرابة 123 عامل في المؤسسة، لكن هذا لا يعني أنه في صدام مع الوزارة أو أية جهة أخرى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1سميرة سعيد و يوبا في ضيافة الشاب نجيم !
2من يراهن على الجزائر لا يخسر.. "التاسعة" ورّطتنا بنجاح
3نقابة "المسرح الوطني" تعلّق إضرابها وتتبرأ من الانتهازيين و"تتأهب" لوعود الوزارة
4دفتر شروط الوزارة متناقض والحديث عن الإستثمار ديماغوجية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
زمن التسيير في انتظار التغيير
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
قادة بن عمار
"حمس".. الانقلاب!
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
الفيديو
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
يحياوي يؤكد أن الحديث عن التقشف من صلاحيات الإدارة
نقابة "المسرح الوطني" تعلّق إضرابها وتتبرأ من الانتهازيين و"تتأهب" لوعود الوزارة
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
قال مسؤول الفرع النقابي للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي نور الدين عباسي أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بالمسرح تم إلغاؤها بعد توصل العمال إلى أرضية تفاهم مع إدارة المسرح والوزارة الوصية بخصوص أجورهم ومطالبهم الاجتماعية.
تغطيات ذات صلة
نقابة "المسرح الوطني" تعلّق إضرابها وتتبرأ من الانتهازيين و"تتأهب" لوعود الوزارة
دفتر شروط الوزارة متناقض والحديث عن الإستثمار ديماغوجية
سميرة سعيد و يوبا في ضيافة الشاب نجيم !
آليات البوكر غامضة وهي تمنح للأشخاص وليس للنصوص
الدورة التاسعة الأقوى ووضعت "العاشرة" في حرج
أكد عباسي لـ"الشروق" أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بعد الجمعية العامة التي عقدها اتحاد عمال الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي على اثر صدور التعليمة 481 من وزارة الثقافة والقاضية بتخفيض ميزانية المسرح إلى 50 بالمائة والتي لا تغطي أجور وحقوق عمال المؤسسة البالغ عددهم 123 عامل.
وقد أفضي الاجتماع الذي جمع ممثلي العمال بالمسرح مع الإدراة والوزارة إلى تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة الأسبوع الماضي بعد أن أبدت الوزارة استعدادها للنظر في مطالبهم المشروعة، حيث وعدت بعدم المساس بمناصب العمال تحت أي ظرف.
وأوضح رئيس الفرع النقابي للمسرح أنّ: "الوزارة استجابت سريعا لمطالبنا ووعدت بإعادة النظر في مشكل الميزانية".
وأكدّ في السياق "نحن مع ترشيد النفقات، لكننا ضد التقشف الذي يرمي بالعمال إلى الشارع".
ولم ير المتحدث أي داع للاستمرار أو الإصرار على تنظيم الاحتجاج مادامت الوزارة قد استجابت لمطالبهم.
وأضاف المتحدث أن الفرع النقابي ملزم بالنشاط تحت راية اتحاد عمال الثقافة والتعليم العالي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهم ملتزمون بالدفاع فقط عن المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال المسرح.
من جهته مدير المسرح محمد يحياوي قال أن النقابة من حقها أن تحتج أو تنظم إضرابا، لكن ليس من صلاحياتها الحديث عن التقشف أو أمور تسيير المؤسسة التي تبقى من صلاحيات المدير.
وأكدّ أن المسرح الوطني مؤسسة منتجة وأكيد ستتأثر بالضائقة المالية التي يعرفها قطاع الثقافة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكن الوزارة لن تتخلى عن المسرح، لكن مسؤول الفرع النقابي يؤكد أن العمال لهم كامل الصلاحيات للحديث في هذه الأمور عندما تمس أجورهم ووضعيتهم كعمال مرسمين، مؤكدا أن العمال في حالة تأهب كاملة وفي حال أخلت الوصاية بوعودها في إعادة النظر في الميزانية التي تم الاتفاق عليها فالعمال سيستعملون كافة الطرق القانونية للدفاع عن حقوقهم.
وتبرأت نقابة المسرح الوطني من أي حركة احتجاجية لا تكون غايتها معالجة مشكلة الميزانية ولا أجور العمال، رافضين محاولة بعض الأشخاص والجهات استغلال مطالب عمال المسرح لركوب الموجة، مؤكدين أنه من أراد طرح مطالبه عليه أن يكون مهيكلا في إطار مهني أو يتوجه إلى الوزارة الوصية، حيث أكد العمال أن تقليص ميزانية المسرح من 15 مليارا إلى 7 ملايير من شأنه التأثير على أجور قرابة 123 عامل في المؤسسة، لكن هذا لا يعني أنه في صدام مع الوزارة أو أية جهة أخرى.