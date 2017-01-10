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مخابرات المخزن تطارد أنور مالك
تقوم هذه الأيام جهات مجهولة يعتقد أن لها علاقة بالمخابرات المغربية بنشر فيديو تدعي فيه أن الكاتب أنور مالك قدم وثائق سرية تتعلق بالجيش الجزائري للموساد الإسرائيلي عبر وسيط مغربي. غير أن الفيديو المنشور اعتمد تسجيلا صوتيا عمره سبع سنوات قامت بفبركته المخابرات المغربية في إطار حملة كانت منظمة ضد الشروق بعدما نشرت تقريرا ميدانيا عن مدينة الداخلة الصحراوية وهو الأول من نوعه لصحيفة جزائرية.
وقد أعد التقرير انور مالك بعد زيارته لمدينة الداخلة الصحراوية عام 2010 وكشف فيه انتهاكات المخزن المغربي في حق الشعب الصحراوي.
والتقرير احدث ضجة كبيرة وأشاد به الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز، دفعت الإعلام المغربي لشن حملات منظمة ضد الشروق والكاتب، وزادت حدة الحملات بعدما قامت الشروق بنشر كتاب "المخابرات المغربية وحروبها السرية على الجزائر" الذي أعده أنور مالك بعدما نجح في اختراق الجهاز المغربي والاطلاع على خفايا الحروب السرية ضد الأمن القومي الجزائري.
الفيديو الذي يتداوله جزائريون وغيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك وقديم ولا علاقة له بالموساد كما يزعم المروجون له، بل فبركته المخابرات المغربية في 2010 من أجل تشويه الشروق وكاتبها أنور مالك.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/01/18 على 22:481
ومتى المخابرات المخربيه تفضح عميل للموساد و هي ذيل لهاد الاخير المخرب مثل الكلب اد ا حوصره في الزاويه ينبح و يكشر على انيابه و يحرك ذنبه وكانه فرحان تتخلط عليه
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:512
مُقلِدَة الاخبار مدونة هس"press" الإلكترونية بطريقة الإقتتات من مواقع وجرائد اخرى لا تتوانى هس في لعق اي مزبلة يرمى فيها شبه خبر او تحليل هاوي من طرف موقع او جريدة ما حتى وإن كان خبر وهمي وغير موضوعي ولا مؤسس فبمجرد ان تنتهي صلاحية اخبار او احداث او مرحلة ويُتخلى عنها من طرف الجرائد والمواقع نجد هواة مدونة هسبريس المرتزقة يرتمون عليها كالضباع ويعرضوها على بقايا (القراء) وهذا مستوى مثير للشفقة الذي يطبع المدونة والتي تعتبر مسخرة في المروك وتتعرض للإستهزاء من طرف الصحفيين المقتدرين لعلمهم بماهيتها
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:513
وضاعة النفاية الإلكترونية هذه تظهر في كلام احد المشرفين عليها ن.ل في حوار مع زميلة له في المدونة عن (الانجازات) التي حققوها حتى اليوم فرد ن.ل (لقد استطعنا ان نتزوج انا وبعض الزملاء ونضمن راتب والبقية آتية مع زملاء آخرون) نعم هذا هو تفكير المشرفين على مدونة هس فالسؤال يتحدث عن المنجزات المهنية والمرتزقة يتحدثون عن بطونهم واشياء اخرى للفقر الذي يعشش في عقولهم قبل جيوبهم وعن استهزاء الصحفيين المقتدرين في المروك بالمدونة اليكم هذا الفيديو الذي يظهر حجم مدونة هسبريس الحقير امام اعلام حقيقي لكنه مقوض
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:524
يقول المرتزقة على لسان زميلهم الهاوي ان قناة الجزيرة تطلب من الدعارة الالكترونية القذرة هسبريس ان تنشر لها فيديهات هههههههههههه ولكن الصحفيين الحقيقيين وقفوا لهذه الاوهام المراهقة الصادرة عن عبيد مول مدونة موشي هس بالمرصاد وصفعوا (الصحفي) الذي مثل المدونة في هذه الحصة https://www.youtube.com/watch?v=_r3qb1d8ObQ ولو لا عطف منشط الحصة والصحفيين المشاركين على ممثل هس"بريس" المبتديء عطف السليم على المجنون لطردوه من الحصة بسبب حماقة ما كان يقوله لهم وهو نفس الذي يقوله هواة المدونة على مدونتهم يوميا
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:525
أما في هذا الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=lQH2dR6NwFs يظهر كلب المخزن ن.ل كيف يقوم باستحمار الرعية المستبغلة اصلا منذ نعومة اظافرها مثل هذا المسكين المسمى م.ب المدعو مول الدلاعة والذي استغلته المدونة الصهيونية في شتم الجزائر وقذف الشعب الجزائري بعشرات الفيديوهات على مدار سنين ثم رمت به مثل الحثالة وهو اليوم يرقد في مصحة يعالج فيها مرض السرطان والعياذ بالله واللهم لا شماتة لسنا مرضى القلوب مثلهم فقط لكي يعرف المراركة انهم مجرد دروع بشرية على جميع الاصعدة في عداء العلوين وكلابهم للجزائر
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:536
ولا تخفي مدونة هسبريس يهوديتها وهي تعكف حاليا على تدريس تعاليم التوراة والتلمود للمراركة في عملية تهويد مفضوحة بمواضيع مختارة تحبب بها لهم الديانة اليهودية ولا تستحي المدونة العِبرية بالعربية من خطها الصهيوني ونتيجة ذلك هو هذا الكره الجنوني الهستيري الذي بات يكنه المراركة للجزائر مقابل ذلك اصبح المراركة على حب (اسرائيل) ومودة لليهود وتعاطف معهم حتى ضد الفلسطينيين لدرجة ان بات المراركة يحلمون بالجنسية الصهيونية وهناك من حصل عليها مقابل تهويده فلا نظلمهم لما نقول المملكة العلوية اليهودية المتصهينة
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:537
مدونة هسبريس انتهزت فرصة تضييق القصر على الصحافة وحصرها في التفاهات والشكليات والمسائل الثانوية ما ادى الى انحدار المهنة في المملكة العلوية الى الحضيض الاسفل فقامت مدونة هسبريس بمراكمة شضايا الرأي العام الذين قذفهم تفجير الإعلام من طرف القصر مستغلة كذلك التكنولوجية المتمثلة في انترنت الهاتف وجمعته حول صهينتها لكنها لم تنجح في بلوغ المستوى المرجو وكانت صحيفة من مدغشقر الشقيقة افضل مستوى من هسبريس حتى ان (خبراء) المروك اقروا بان الاعلام في دويلة العلويين لا يرقى الى محاورة ملك ملوك افريقيا الثاني
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:538
وانحطاط الإعلام وتدني مستوى المهنية فيه بالمملكة العلوية سببه كما هو معلوم وجهة نظر مول المروك السابق عميل قوم مول هسبريس والذي قال ذات يوم (مول المراركة المقبور) ان فتح السمعي البصري في مملكته يمكن تشبيهه بخوصصة العرش والحكم والقصور فبقي المجال محصورا في ابواق البلاط فقط ومن بينها مدونة هسبريس هذه والتي يساعدها هذا الغلق المحكم للمجال حتى تتفرغ بكل اريحية لمهمة قوم مالكها وهي الاستمرار في احتلال المروك بالنظام الملكي ونهب خيراته بتضليل المراركة اعلاميا واستحمارهم وسياقتهم كقطيع من الثور والبقر
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:539
ومن بين الاساليب التي تنتهجها هذه المدونة الإلكترونية الصهيونية العاكسة للإعلام المقلوب رأس على عقب في المروك المقربة من الدوائر الامنية المخزنية هو سياسة الترهيب والترغيب ونذكر على سبيل المثال الذي حصل مع المدون م.ر الذي تحصل على جائزة مؤخرا وكان من اشد المعارضين لسياسات القصر الظالمة والفاسدة والفاشلة وضد المَلكية والاستبداد فقاموا بسجنه ترهيبا له ولامثاله ثم انتدبوه في عملية احتواء فاصبح مخزني مثلهم يُشهر لسياسات القصر بعد ان رضخ لهم وخضع للمخزن ولترغيب امثاله قاموا بتكريمه واغراقه بالعطايا
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5410
اما جوهر مدونة هسبريس الإلكترونية فهو تقديس مول المروك وتمجيد عائلته وتلميع اليهود المراركة وغير المراركة وتقوية اواصر المحبة بينهم حتى اصبح اليهود في المملكة من مجرد مواطنين عاديين الى اسياد يملكون كل شيء خاصة الاقتصاد والمال والمناصب والمراكز وباتوا هم الحكام الفعليين للبلاد في ظل صمت وخضوع الجيش وضعفه بعد ان اُفرغ من الامازيغ ابناء البلد الحقيقيين خاصة في المناصب العليا واُغرق في الفساد واُبعد الى الصحراء الغربية واُشغل بحراسة خيراتها التي ينهبها القصر وراء جدار الجبن الذي بناه مهندسين صهاينة
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5411
ومن بين اهم اهداف المدونة اليهودية هذه هو تبرئة القصر والاسرة الحاكمة من المسؤولية عن الحالة الاجتماعية المأساوية الكارثية والمثيرة لشفقة الحجر عليهم فما بالك بالبشر حالة اجتماعية جنونية تعيش على وقعها الرعية دون ان يسغى اليها احد والتي ادت الى وضع اخلاقي فظيع غرقت البلاد في فساده الكارثي وبلغ العالمية يُبريء مرتزقة هسبريس القصر والعائلة المالكة الحاكمة من المسؤلية عن هذه المأساة الانسانية المؤلمة ويضحون بكباش فداء من المسؤولين وعلى رأسهم كوادر البيجيدي بنكيران على وجه الخصوص بعدائية حاقدة حقيرة
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5412
او بضرب الإسلاميين بالامازيغيين فقط من اجل اخراج العلويين من بينهم سالمين وغانمين هم وحاشيتهم اليهود الملاعين والعبيد المسترزقين اما العياشة التافهين فهم مرفوع عنهم القلم بالتجهيل والتزطيل والتضليل المهم عند اي حراك شعبي ضد المخزن او ثورة شعبية على القصر تركب مدونة اليهود هسبريس الموجة على انها منبر حر لهم يعبرون فيه عن آراءهم ومشاعرهم ولكن حقيقة ما تفعل وسيلة القصر المتصهين الاعلامية هذه هو توجيه هذا الحراك والثورة والغضب من الهدف الحقيقي وهو القصر الى فئات الشعب والتيارات السياسية ضد بعضها بعض
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5413
ولكن قراء هذه المدونة الالكترونية HES PRESS والمسماة على منظر الاعلام الصهيوني (موشي هس) للذي يريد ان يعرف اصل تسميتها قراءها تفطنوا لها خاصة في ما تعلق بتبرئة القصر من مسؤوليته عن الاوضاع في البلاد وبالتطبيع العاطفي مع الكيان الصهيوني الذي يسبق الرسمي وبتهويد القراء بنشر الثقافة اليهودية وتحتل المدونة المراتب الاولى في المملكة بشكل شاذ وذلك كي تستقطب قراء غيرها وتسوق الرأي العام بالجملة لكنهم هجروها وما نقرأه من تعليقات بمختلف الاسماء والجنسيات هي من كتابة المشرفين عليها للتغطية على هجرة قراءها
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5514
والملاحظ ايضا ان مدونة هسبريس الصهيونية لديها حصرية كل ما هو صهيوني مخزني مثل حصرية الصور والاخبار لزيارة مرتزقة القصر للكيان الصهيوني واذا كان هناك حوار مع صهاينة البلاد وعلى رأسهم حاكم المملكة الفعلي ازولاي فإن هسبريس هي من يحاوره او مناسبة يهودية بالمملكة فإن هسبريس هي من يغطيها او ارشيف علاقة كلبهم المقبور مثل ارساله مئات الآلاف اليهود الى فلسطين مدعما احتلالها فإن هسبريس هي من تحوز عليها او شؤون اليهود المراركة في العالم فإن هسبريس هي من تاتي باخبارهم فصهيونية هسبريس لا يغفلها إلا الاغبياء
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5515
هذه الطريقة الموجهة المنتهجة من طرف كلاب القصر هي غيض من فيض فلم اذكر ان المدونة الصهيونية تمنع المراركة لما كانوا يتصفحوها من انتقاد سياسات مولاهم الطائشة مثل العفو عن الاجانب الذين يغتصبون اطفال الشعب او توشيح الشواذ والعاهرات في مجالات ثانوية بالاوسمة وتجاهل المبدعين في المجالات المهمة ولا تسمح بانتقاد بذخ افراد اسرته كحفل زفاف مُولاهم الامير او السفريات اللامتناهية لشقيقاته او انتقاد الركوع لنجله الصبي وعق يديه او انتقاد صرف الملايير على القصور..الخ فلا تسمح المدونة بانتقاد عبث مالكي المروك
Solo - الجيفة "الاعلامية" هسبريس والإقتتات من نفايات الاخبار وتفاهات المراهقين2017/01/18 على 22:5516
اما العناوين التي تستقطب المستحمرين وهواة الاوهام هي مثلا "الجزائر تنافس المروك في افريقيا" والجزائر تتسيد افريقيا وتسيرها ومول المروك يترجى مقعد فيها ويشحت صفقات اقتصادية لشركاته وعناوين مثل "المروك يتفوق على الجزائر" تارة تقول في بيع الماطيشة لاوروبا وتارة في بضعة ملايين فائِح وهذه العناوين المثيرة للشفقة الناجمة عن عقدة نقص مزمنة يحاولون بها اظهار دويلة العلويين الثانوية الفاشلة المنقوصة الاستقلال الفاقدة للسيادة على انها من حجم الجزائر دوليا والشيء الجميل الوحيد في المدونة هو هسبريسtv هههههه
2017/01/18 على 23:0817
و من يكون انور مالك حتى يتجسس عليه المخزن و ادا كان كاتب عنده اسرار الجيش فهده ليست دولة
ابو ياسر2017/01/18 على 23:1718
الله يعطينا وجهكم
محمد سالم السباعي2017/01/18 على 23:2119
كل فضيحة حلها سهل : المخابرات المغربية بسبب الصحراء الغربية ، وربما هي نفس أسباب شلل بوتفليقة وانهيار أسعار البترول والحرب في سوريا واغتيال القذافي هههههه
karim - لا تثقوا في المراركة يا اساتذة وشخصيات الجزائر استفيقوا2017/01/18 على 23:41
اصارحك بشيئ انتم المغاربة لا تساوون شيئ عندنا حتى لا اقول كلام جارح لكن من يتكلم في الفيديو واوقع انور مالك في الفخ هو مغربي واسمه رضا الطاوجني رئيس مايسمى جمعية الصحراء المغربية وله على ما اظن صحيفة صفراء خط تحريرها مخزني هذا المغربي هو من اراد تجنيد انور مالك لصالح المخابرات المغربية والاسرائيلية معا بتكليف من المنصوري وفعلا التقى المنصوري بانور مالك لانه عسكري جزائري سابق لتشويه المؤسسة العسكرية وكشف اسرارها للموساد لانكم صهاينة ايضا والباقي معروف في الحروب السرية المغربية على الجزائر اقرؤوه
2017/01/18 على 23:4120
لو اراد انور مالك الرجوع للداخلة فليس عندنا مشكل و بعدها فليقل ما شاء المهم لم يشاهد الرصاص