تعرف عملية تطبيق مخططات الإسكان ضمن صيغة البناء الريفي المجمع بولاية البويرة عراقيل عدة منها الموضوعية ومنها غير المبررة، ما أعاق تجسيد عديد المجمعات بمختلف البلديات النائية بالرغم من النجاح الذي حققه البناء الريفي الفردي.
وتعتبر ولاية البويرة رائدة في مجال منح مقررات الاستفادة من البناء الريفي، حيث تحتل المراتب الأولى وطنيا بعد النجاح الذي حققته عبر مختلف البلديات في هذا المجال، إلا أنه بالموازاة مع ذلك، تعرف صيغة البناء الريفي عبر المجمّعات السكنية تعثرا كبيرا لأسباب عدة حرم بذلك مواطنين عدة من الاستفادة منها بالرغم من حاجتهم إليها، وكمثال على ذلك نذكر المجمع السكني بقرية مغنين التابعة لدائرة برج أخريص الذي يحوي 36 قطعة أرضية، في حين لم تتعد الطلبات 22 طلبا لمواطنين بسبب طبيعة المنطقة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة، أما بمجمعي زبارة 1 و2 فقد عرفت معظم البنايات بها تأخرا كبيرا بسبب الأعمدة الكهربائية وشبكة الغاز الطبيعي، حيث قامت مصالح البلدية حسب تقرير للجنة السكن بالمجلس الولائي بتسديد فاتورة تغيير الأعمدة لمصالح سونلغاز منذ سنة 2014، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا لحد الساعة. أما المشكل الذي يطرح في الآونة الأخيرة فيتعلق بالتعليمة الحكومية الأخيرة التي تنص على حصر صنف البناء الريفي المجمع بالهضاب العليا، ضاربة عرض الحائط برنامج السكن الريفي الجبلي، ما دفع بالكثير من البلديات إلى إلغاء عديد المشاريع بالرغم من توفر الأرضيات الملائمة وطلبات المواطنين، وهو ما حرم فئة كبيرة من الاستفادة من هذا الصنف الذي يعتبر من البدائل الهامة للقضاء على مشكل السكن بالبويرة.
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بالرغم من نجاح الصنف الفردي بأغلب بلديات الولاية
البيروقراطية واختيار الأرضيات يعيقان نجاح السكن الريفي المجمع بالبويرة
أحسن حراش
تعرف عملية تطبيق مخططات الإسكان ضمن صيغة البناء الريفي المجمع بولاية البويرة عراقيل عدة منها الموضوعية ومنها غير المبررة، ما أعاق تجسيد عديد المجمعات بمختلف البلديات النائية بالرغم من النجاح الذي حققه البناء الريفي الفردي.
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وتعتبر ولاية البويرة رائدة في مجال منح مقررات الاستفادة من البناء الريفي، حيث تحتل المراتب الأولى وطنيا بعد النجاح الذي حققته عبر مختلف البلديات في هذا المجال، إلا أنه بالموازاة مع ذلك، تعرف صيغة البناء الريفي عبر المجمّعات السكنية تعثرا كبيرا لأسباب عدة حرم بذلك مواطنين عدة من الاستفادة منها بالرغم من حاجتهم إليها، وكمثال على ذلك نذكر المجمع السكني بقرية مغنين التابعة لدائرة برج أخريص الذي يحوي 36 قطعة أرضية، في حين لم تتعد الطلبات 22 طلبا لمواطنين بسبب طبيعة المنطقة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة، أما بمجمعي زبارة 1 و2 فقد عرفت معظم البنايات بها تأخرا كبيرا بسبب الأعمدة الكهربائية وشبكة الغاز الطبيعي، حيث قامت مصالح البلدية حسب تقرير للجنة السكن بالمجلس الولائي بتسديد فاتورة تغيير الأعمدة لمصالح سونلغاز منذ سنة 2014، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا لحد الساعة. أما المشكل الذي يطرح في الآونة الأخيرة فيتعلق بالتعليمة الحكومية الأخيرة التي تنص على حصر صنف البناء الريفي المجمع بالهضاب العليا، ضاربة عرض الحائط برنامج السكن الريفي الجبلي، ما دفع بالكثير من البلديات إلى إلغاء عديد المشاريع بالرغم من توفر الأرضيات الملائمة وطلبات المواطنين، وهو ما حرم فئة كبيرة من الاستفادة من هذا الصنف الذي يعتبر من البدائل الهامة للقضاء على مشكل السكن بالبويرة.