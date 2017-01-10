في آخر يوم له بالبيت الأبيض.. أوباما يكشف خارطة الطريق للمستقبل

كشف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، قبل ساعات من مغادرته المقر الرئاسي عن بعض ما سيفعله مستقبلا.

وصرح أوباما خلال مؤتمره الصحفي الأخير في البيت الأبيض ،الأربعاء، إنه يرغب في فعل الأمور التي كان يطمح بها منتظرا لحظة انتهاء المسؤولية التي حملها على كتفيه.

وتشمل القائمة الذهاب في إجازة مع عائلته إلى مدينة بالم سبرينغس بولاية كاليفورنيا، قبل أن يعود إلى المنزل الذي استأجره في واشطن.وتابع:” أريد الكتابة والقراءة. أريد أن أكون صامتا بعض الشيء. وتمضية وقت مع ابنتيّ، كما سأحتفل هذا العام بالعيد الخامس والعشرين لزواجنا”.لكنه في الوقت نفسه لن يتردد في المجاهرة بموقف في حال وجد “القيم الأميركية الأساسية” باتت على المحك.

وتحدثت تقارير عن أن أوباما سيعيش في منزل استأجره في حي راق بالعصمة واشطن، ولذلك في انتظار استكمال ابنته الصغرى ساشا لمرحلتها المدرسية هذا العام.

ويغادر أوباما البيت الأبيض ليدخله الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الذي هزم في انتخابات نوفمبر الماضي منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.