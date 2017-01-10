شرعت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA، مؤخرا، في تحميل ملايين الوثائق التي كانت سرية على مدى سنوات، على موقعها الإلكتروني.
وتعرض المخابرات الأميركية، وثائق تم حفظها عقودا من الزمن، دون تعديلات كبرى، ما عدا حذف أسماء المصادر، وبات بوسع متصفحي الإنترنت أن يصلوا إليها بسهولة.
ويرتقب أن تنشر "سي آي إيه"، اثني عشر مليون وثيقة، تضم مذكرات "استخباراتية" عرضت على رؤساء تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة.
وتتطرق أغلب الوثائق المنشورة على الموقع، لنشاط الوكالة أيام الحرب الباردة، فضلا عن أحداث أخرى مثل حربي فييتنام وكوريا، وصولا إلى مشاكل معاصرة مثل ظاهرة الإرهاب.
وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الوثائق تشير إلى معلومات بشأن الأطباق الطائرة التي ما تزال لغزا محيرا، فضلا عن تجارب نفسية في إطار مشروع "ستار غيت" أجريت لاكتشاف إدراك الإنسان خارج الحواس التقليدية المعروفة.
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المخابرات الأمريكية تنشر ملايين الوثائق السرية على الإنترنت
سكاي نيوز عربية
شرعت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA، مؤخرا، في تحميل ملايين الوثائق التي كانت سرية على مدى سنوات، على موقعها الإلكتروني.
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وتعرض المخابرات الأميركية، وثائق تم حفظها عقودا من الزمن، دون تعديلات كبرى، ما عدا حذف أسماء المصادر، وبات بوسع متصفحي الإنترنت أن يصلوا إليها بسهولة.
ويرتقب أن تنشر "سي آي إيه"، اثني عشر مليون وثيقة، تضم مذكرات "استخباراتية" عرضت على رؤساء تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة.
وتتطرق أغلب الوثائق المنشورة على الموقع، لنشاط الوكالة أيام الحرب الباردة، فضلا عن أحداث أخرى مثل حربي فييتنام وكوريا، وصولا إلى مشاكل معاصرة مثل ظاهرة الإرهاب.
وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الوثائق تشير إلى معلومات بشأن الأطباق الطائرة التي ما تزال لغزا محيرا، فضلا عن تجارب نفسية في إطار مشروع "ستار غيت" أجريت لاكتشاف إدراك الإنسان خارج الحواس التقليدية المعروفة.