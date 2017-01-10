على المرتفعات التي يصل علوّها 600 متر ثلوج مرتقبة وسط وغرب البلاد

حذّرت نشرية خاصة من مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، من تساقط الثلوج في المرتفعات الغربية والوسطى التي يصل علوّها 600 و700 متر.

وأضافت ذات النشرية، أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الخميس إلى يوم غد الجمعة، مشيرة إلى أن الولايات المعنية هي: تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، سعيدة، الأغواط، الجلفة.

وتمتد مدة صلاحية النشرية من الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت في حدود الساعة التاسعة صباحا، على أن يبلغ سمك الثلوج 25 سم.

وذكرت أن كل من ولاية المدية والبويرة وسطيف وبرج بوعريريج وتيزي وزو، ستشهد تساقطا للثلوج بداية من يوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء إلى غاية يوم الأحد 22 جانفي في حدود منتصف النهار.