ألقت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القبض على إرهابيين خطيرين بدائرة عزازقة في ولاية تيزي وزو.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه في إطار محاربة الإرهاب، وعلى إثر عملية تطويق محكمة بضواحي بلدية عزازقة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو/ن.ع.1، بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني، مساء يوم أمس 18 جانفي 2017، من إلقاء القبض على إرهابيين (02) خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من المسمى "ل.إسماعيل" المكنى "جليبيب" و"ع.الوناس" المدعو "سلمان".
وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية (01) من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع ومنظار.
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القبض على إرهابيين خطيرين بتيزو وزو
الشروق أون لاين
ألقت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القبض على إرهابيين خطيرين بدائرة عزازقة في ولاية تيزي وزو.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه في إطار محاربة الإرهاب، وعلى إثر عملية تطويق محكمة بضواحي بلدية عزازقة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتيزي وزو/ن.ع.1، بالتعاون مع مصالح الأمن الوطني، مساء يوم أمس 18 جانفي 2017، من إلقاء القبض على إرهابيين (02) خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من المسمى "ل.إسماعيل" المكنى "جليبيب" و"ع.الوناس" المدعو "سلمان".
وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية (01) من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع ومنظار.