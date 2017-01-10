"داعش" يعدم 12 شخصاً في تدمر

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعدموا 12 شخصاً على الأقل في مدينة تدمر الأثرية التي استعادوا السيطرة عليها من قوات النظام الشهر الماضي.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن مسلحي التنظيم المتشدد قطعوا رؤوس أربعة أشخاص، وأغلبهم من موظفي الدولة والمدرسين، مقابل أحد متاحف المدينة، كما أعدموا ثمانية آخرين، أربعة منهم من عسكريي الجيش السوري وأربعة من مسلحي المعارضة، رمياً بالرصاص.

وجرت بعض من هذه الإعدامات في مسرح روماني قديم في تدمر، في نفس المكان الذي أعدم فيه مسلحو التنظيم 25 من عسكريي الجيش السوري في العام الماضي، حسب ما أورد المرصد.

وكان "داعش" استولى على تدمر للمرة الثانية في ديسمبر، بعد أن تمكنت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها - وبدعم جوي روسي - من تطهيرها من مسلحي التنظيم في مارس، وذلك بعد أن احتلها هؤلاء للمرة الأولى في ماي من العام 2015.

وفي دير الزور شرقي سوريا، نفذ مسلحو التنظيم المذكور هجوماً على منطقة السكن الجامعي جنوب المدينة، بينما استمرت في غضون ذلك هجمات التنظيم الانتحارية في محيط مطار دير الزور العسكري بواسطة عربات مفخخة.

كما شن الطيران الروسي والسوري غارات مكثفة استهدفت مواقع تنظيم "داعش" في مناطق المعامل وتلة التأمين والمقابر وتلة بروك، بينما تتواصل المعارك برياً جنوب غرب دير الزور ومحيط المطار العسكري ومناطق الحويقة والمقابر والرشدية والصناعة وجبل الثردة.

وذكرت بيانات حكومية، أن قذائف صاروخية أطلقها التنظيم على حي الموظفين أوقعت قتيلين وأربعة جرحى.

وفي وادي بردى في ريف دمشق، جرت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة عين الفيجة.

وحاولت القوات الحكومية اقتحام المنطقة، ومن جانبها قالت المعارضة، أنها تصدت للهجوم الحكومي ودمرت دبابات وآليات حكومية.

وقالت القوات الحكومية في بيانات لها، إنها تقدمت جنوب عين الفيجة وسيطرت على وادي تمامة ومعبر أبو سالم وأن نبع الفيجة أصبح تحت نظر القوات الحكومية.