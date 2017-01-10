نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، الخميس، مقالاً يلقي الضوء على المنزل الذي سيعيش فيه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال كاتب المقال نيك ألين، إن "أوباما وعائلته سينتقلون للعيش في منزل فخم في أحد الأحياء الراقية في كالوراما في واشنطن".
وأضاف أن "المنزل يبعد خمسة أميال عن العاصمة الأمريكية"، مشيراً إلى أن جيران أوباما من أعضاء الكونغرس ومحكمة العدل العليا والسفراء الأجانب.
وسينتقل أوباما وعائلته إلى منزلهم الجديد المؤلف من تسعة غرف في كالورما، الجمعة، بحسب الصحيفة.
وأشار ألين إلى أن "جيران أوباما الذين سينتقلون للسكن بجانبهم من بينهم إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر".
وأوضح أن "منزل أوباما الجديد بني في عام 1928، وتم تجديد ديكوراته الداخلية، ويتسع لنحو ستة سيارات كما أنه يمثل سبع حجم البيت الأبيض".
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أين سيعيش أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض؟
الشروق أونلاين - وكالات
نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، الخميس، مقالاً يلقي الضوء على المنزل الذي سيعيش فيه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض.
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وقال كاتب المقال نيك ألين، إن "أوباما وعائلته سينتقلون للعيش في منزل فخم في أحد الأحياء الراقية في كالوراما في واشنطن".
وأضاف أن "المنزل يبعد خمسة أميال عن العاصمة الأمريكية"، مشيراً إلى أن جيران أوباما من أعضاء الكونغرس ومحكمة العدل العليا والسفراء الأجانب.
وسينتقل أوباما وعائلته إلى منزلهم الجديد المؤلف من تسعة غرف في كالورما، الجمعة، بحسب الصحيفة.
وأشار ألين إلى أن "جيران أوباما الذين سينتقلون للسكن بجانبهم من بينهم إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر".
وأوضح أن "منزل أوباما الجديد بني في عام 1928، وتم تجديد ديكوراته الداخلية، ويتسع لنحو ستة سيارات كما أنه يمثل سبع حجم البيت الأبيض".