رئيس غامبيا المنتخب سيؤدي اليمين في السنغال.. لماذا؟

يعتزم الرئيس الغامبي المنتخب آداما بارو، تأدية اليمين الدستورية، الخميس، في سفارة بلاده في العاصمة السنغالية دكار، بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيي جامع تسليمه السلطة، رغم خسارته في الانتخابات.

وذكرت حسابات بارو الشخصية في موقعي تويتر وفيسبوك على الإنترنت، والتي يديرها مساعدون له، أن مراسم التنصيب ستجري في الساعة الرابعة من مساء اليوم (الخميس) بالتوقيت المحلي في العاصمة السنغالية.

وفاز زعيم المعارضة بارو في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، على منافسه جامع ( كلاهما بعمر 51 عاماً)، الذي يحكم غامبيا منذ 22 عاماً، وأعلن حالة الطوارئ في البلد الإفريقي الثلاثاء الماضي.

ورغم الضغوط الدولية، والتهديدات بالتدخل العسكري من قبل دول غرب إفريقيا، يرفض جامع تسليم السلطة، معتبراً أن الانتخابات شهدت تلاعباً.

وبدأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، زيارة للعاصمة الغامبية بانجول، مساء أمس (الأربعاء)، على أمل إيجاد حل للأزمة.

وكان البرلمان الغامبي صوت، مساء الأربعاء، لصالح تمديد فترة ولاية جامع، لمدة ثلاثة شهور إضافية (بدأت فور إقرارها)، بينما كان من المقرر أن تنتهي، الخميس.

ويحكم جامع غامبيا منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1994، ثم فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية، بداية من 1996، ومروا بأعوام 2001 و2006 و2011.

ويواجه جامع اتهامات من المعارضة بممارسة الديكتاتورية والتسلط والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وهو ما ينفيه عادة.



