بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تعازي لنظيره المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أدان فيها "تمام الإدانة" الإعتداء الإرهابي الذي استهدف الأربعاء موقع تجمع الآلية العملي المشتركة وخلف العديد من الخسائر البشرية.
وكتب بوتفليقة في البرقية يقول: "ذهلت غاية الذهول لنبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقع تجمع الآلية العملية المشتركة (MOC ) يوم الأربعاء 18 جانفي 2017، والذي خلف العديد من الخسائر البشرية.
وأضاف قائلا إن "الجزائر تدين تمام الإدانة هذا الفعل الإجرامي المقيت وتؤكد تضامنها العميق مع الشعب المالي".
"إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتعازينا الخالصة، راجيا منكم أن تبلغوا أسر وأقارب الضحايا مشاعر تعاطفي وتمنياتي بالشفاء العاجل لجرحى هذا الاعتداء المقيت"، يضيف رئيس الجمهورية.
وخلص الرئيس بوتفليقة "هذا وإنني على يقين من أن الشعب المالي قادر، رغم ما هو عليه من حزن وحداد، على استجماع قواه لتجاوز هذه المحنة ومواصلة سعيه الدؤوب من أجل ترقية وتدعيم الأمن والتنمية والسلم في شمال مالي".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1طوينا ملف المفقودين والدولة تكفلت بـ 96 بالمائة من عائلاتهم
2"لا تفتري علينا.. وهذه هي حقيقة اتفاقنا"
3لن نكون تجربة للربيع العربي.. والآخرون مطالبون بإحترام خصوصيات الجزائريين
4توظيف 150 ألف أستاذ جديد في قطاع التربية
5هذه هي قائمة أعضاء هيئة الإنتخابات
Français English
الرأي
عمار يزلي
باي باي أمريكا!
محمد سليم قلالة
مراكز الفكر.. بديلنا للتحليل الاستراتيجي
محمد الهادي الحسني
داء العطب قديم
جمال لعلامي
وين رانا رايحين؟
رشيد ولدبوسيافة
اختراق أمني باسم الأحمدية!
حبيب راشدين
زمن التسيير في انتظار التغيير
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
الفيديو
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
في برقية تعزية بعث بها إلى نظيره بوبكر كايتا
بوتفليقة يدين الإعتداء الإرهابي بمدينة غاو المالية
الشروق أون لاين
بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تعازي لنظيره المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أدان فيها "تمام الإدانة" الإعتداء الإرهابي الذي استهدف الأربعاء موقع تجمع الآلية العملي المشتركة وخلف العديد من الخسائر البشرية.
تغطيات ذات صلة
بوتفليقة يدين الإعتداء الإرهابي بمدينة غاو المالية
لجنة تحقيق ترصد نشاط الأحمديين في الجزائر
توظيف 150 ألف أستاذ جديد في قطاع التربية
وزارة الخارجية تستحدث إدارة اليقظة لمتابعة الأزمات
تبون ينوب عن بلعايب في تسيير وزارة التجارة مؤقتا
وكتب بوتفليقة في البرقية يقول: "ذهلت غاية الذهول لنبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقع تجمع الآلية العملية المشتركة (MOC ) يوم الأربعاء 18 جانفي 2017، والذي خلف العديد من الخسائر البشرية.
وأضاف قائلا إن "الجزائر تدين تمام الإدانة هذا الفعل الإجرامي المقيت وتؤكد تضامنها العميق مع الشعب المالي".
"إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتعازينا الخالصة، راجيا منكم أن تبلغوا أسر وأقارب الضحايا مشاعر تعاطفي وتمنياتي بالشفاء العاجل لجرحى هذا الاعتداء المقيت"، يضيف رئيس الجمهورية.
وخلص الرئيس بوتفليقة "هذا وإنني على يقين من أن الشعب المالي قادر، رغم ما هو عليه من حزن وحداد، على استجماع قواه لتجاوز هذه المحنة ومواصلة سعيه الدؤوب من أجل ترقية وتدعيم الأمن والتنمية والسلم في شمال مالي".