أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة كل أشكال العنف في المجتمع على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري.
وقال بدوي، خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة، في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته.
وأوضح أنه "سيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أخرى ووضع استراتجيات مناسبة" لمكافحة ظاهرة العنف، "بمشاركة الخبراء والباحثين"، مشيرا إلى أن "ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الأولويات".
وأكد الوزير أن "الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى "تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف".
وذكر الوزير بأن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة "تفتقر إلى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة أفات اجتماعية إلى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولَّد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات"، مضيفا أن بعض الحالات "كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق او نتيجة مناوشة بسيطة تطورت إلى شجار جماعي".
وبعد أن أوضح أن بعض هذه الأحداث "لا تعدو أن تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب او منحرفين ومسبوقين قضائيا"، أكد انه "يتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها".
وأبرز أن أحداث العنف في الأحياء الجديدة "عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن".
ولتطويق هذه الظاهرة، قال الوزير "إن السلطات العمومية اتخذت إجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي والتوعوي والاستشرافي" وتجسدت في "استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري، ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا".
وفي نفس الإطار، تم مرافقة الأحياء الجديدة - حسب المصدر ذاته - بإنجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة ومرافق صحية.
وأوضح الوزير أنه تم بالإضافة إلى هذه الإجراءات "إشراك الفاعلين" في مكافحة العنف من خلال "تفعيل دور جمعيات الأحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب حول الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة".
وأشار في نفس السياق إلى "الدور الكبير" الذي تلعبه المساجد في نشر"قيم التآخي والعيش في سكينة"، مشددا على "ضرورة حث الأولياء لوضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم"، مذكرا أن قانون الطفل "يعرض الأولياء إلى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الإخلال بواجبهم".
وأبرز بدوي أنه بالإضافة إلى "تدابير السلطات العمومية لتكريس قوة القانون" فإن مساهمة المجتمع المدني والتحلي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات "ركائز أساسية من شانها الحد من الجريمة والممارسات اللاأخلاقية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1طوينا ملف المفقودين والدولة تكفلت بـ 96 بالمائة من عائلاتهم
2توظيف 150 ألف أستاذ جديد في قطاع التربية
3لن نكون تجربة للربيع العربي.. والآخرون مطالبون بإحترام خصوصيات الجزائريين
4"لا تفتري علينا.. وهذه هي حقيقة اتفاقنا"
5هذه هي قائمة أعضاء هيئة الإنتخابات
Français English
الرأي
عمار يزلي
باي باي أمريكا!
محمد سليم قلالة
مراكز الفكر.. بديلنا للتحليل الاستراتيجي
محمد الهادي الحسني
داء العطب قديم
جمال لعلامي
وين رانا رايحين؟
رشيد ولدبوسيافة
اختراق أمني باسم الأحمدية!
حبيب راشدين
زمن التسيير في انتظار التغيير
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
الفيديو
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
أكد حرص الحكومة على مكافحة أشكالها
بدوي: الإعلام يضخِّم ظاهرة العنف في الجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة كل أشكال العنف في المجتمع على غرار العنف في الملاعب والعنف المروري.
تغطيات ذات صلة
بدوي: الإعلام يضخِّم ظاهرة العنف في الجزائر
بوتفليقة يدين الإعتداء الإرهابي بمدينة غاو المالية
لجنة تحقيق ترصد نشاط الأحمديين في الجزائر
توظيف 150 ألف أستاذ جديد في قطاع التربية
وزارة الخارجية تستحدث إدارة اليقظة لمتابعة الأزمات
وقال بدوي، خلال أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة، في رده على سؤال العضو بوسحابة رشيد، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الأحياء الجديدة، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات وأخرى ستتخذ لاحقا بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته.
وأوضح أنه "سيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أخرى ووضع استراتجيات مناسبة" لمكافحة ظاهرة العنف، "بمشاركة الخبراء والباحثين"، مشيرا إلى أن "ضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على الاستقرار والسكينة من أولوية الأولويات".
وأكد الوزير أن "الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى "تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف".
وذكر الوزير بأن تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة "تفتقر إلى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة أفات اجتماعية إلى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولَّد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات"، مضيفا أن بعض الحالات "كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق او نتيجة مناوشة بسيطة تطورت إلى شجار جماعي".
وبعد أن أوضح أن بعض هذه الأحداث "لا تعدو أن تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب او منحرفين ومسبوقين قضائيا"، أكد انه "يتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها".
وأبرز أن أحداث العنف في الأحياء الجديدة "عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن".
ولتطويق هذه الظاهرة، قال الوزير "إن السلطات العمومية اتخذت إجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي والتوعوي والاستشرافي" وتجسدت في "استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الأمن الحضري الجواري، ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا".
وفي نفس الإطار، تم مرافقة الأحياء الجديدة - حسب المصدر ذاته - بإنجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة ومرافق صحية.
وأوضح الوزير أنه تم بالإضافة إلى هذه الإجراءات "إشراك الفاعلين" في مكافحة العنف من خلال "تفعيل دور جمعيات الأحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب حول الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة".
وأشار في نفس السياق إلى "الدور الكبير" الذي تلعبه المساجد في نشر"قيم التآخي والعيش في سكينة"، مشددا على "ضرورة حث الأولياء لوضع حد لعزوفهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم"، مذكرا أن قانون الطفل "يعرض الأولياء إلى عقوبات وإجراءات تحفظية في حال الإخلال بواجبهم".
وأبرز بدوي أنه بالإضافة إلى "تدابير السلطات العمومية لتكريس قوة القانون" فإن مساهمة المجتمع المدني والتحلي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات "ركائز أساسية من شانها الحد من الجريمة والممارسات اللاأخلاقية".