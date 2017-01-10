تمكنت مصالح الأمن بدائرة قصر البخاري بالمدية من توقيف شابين قاما باختطاف فتاة قاصر، من مواليد سنة 1999، تدرس بمتقنة الخوارزمي.
العملية، حسب مصادر "الشروق"، جاءت بناء على تلقي مصالح الأمن مكالمة هاتفية من قبل أحد المواطنين شهد الحادثة في الساعة 1 و45 د، حيث كانت التلميذة متوجهة نحو المتقنة، فقام هذان الشابان اللذان كانا على متن سيارة سياحية قاما بكرائها من إحدى وكالات كراء السيارات بترصد الفتاة وإرغامها بالقوة على الصعود إلى السيارة بالقرب من مركز التكوين المهني والتمهين، وعلى إثر ذلك قامت مصالح الأمن من خلال المعلومات المتحصل عليها بوضع نقاط مراقبة بالمدينة وترصد السيارة التي شوهدت تمر بالقرب من محكمة قصر البخاري وكانت متجهة إلى وسط المدينة، حيث وبعد تتبعها تم العثور عليها أمام الملعب البلدي فيما لاذ المختطفان بالفرار صوب وجهة مجهولة حين مشاهدتهما عناصر الأمن تاركين السيارة والفتاة المختطفة في حالة ذعر وخوف.
وبعد عملية بحث وترصد تمكنت عناصر الأمن من توقيف أحد المختطفين وهو شاب مسبوق قضائيا من مواليد سنة 1995، أنكر في البداية التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه وبعد مواجهته بالضحية أقر بفعلته في الوقت الذي نجح الآخر في الفرار نحو وجهة غير معروفة وهو شاب غير مسبوق قضائيا من مواليد سنة 1993. وللإشارة، فإن الحادثة أثارت خوف واستياء المواطنين والأولياء على حد سواء مخافة انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات، لا سيما المتمدرسات منهن كالحادثة الأخيرة التي يمكن تصنيفها على أنها الأولى من نوعها بالمنطقة.
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الحادثة أثارت هلع واستياء المواطنين
الأمن يحرر فتاة قاصرا اختطفت بقصر البخاري بالمدية
ق. م
تمكنت مصالح الأمن بدائرة قصر البخاري بالمدية من توقيف شابين قاما باختطاف فتاة قاصر، من مواليد سنة 1999، تدرس بمتقنة الخوارزمي.
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العملية، حسب مصادر "الشروق"، جاءت بناء على تلقي مصالح الأمن مكالمة هاتفية من قبل أحد المواطنين شهد الحادثة في الساعة 1 و45 د، حيث كانت التلميذة متوجهة نحو المتقنة، فقام هذان الشابان اللذان كانا على متن سيارة سياحية قاما بكرائها من إحدى وكالات كراء السيارات بترصد الفتاة وإرغامها بالقوة على الصعود إلى السيارة بالقرب من مركز التكوين المهني والتمهين، وعلى إثر ذلك قامت مصالح الأمن من خلال المعلومات المتحصل عليها بوضع نقاط مراقبة بالمدينة وترصد السيارة التي شوهدت تمر بالقرب من محكمة قصر البخاري وكانت متجهة إلى وسط المدينة، حيث وبعد تتبعها تم العثور عليها أمام الملعب البلدي فيما لاذ المختطفان بالفرار صوب وجهة مجهولة حين مشاهدتهما عناصر الأمن تاركين السيارة والفتاة المختطفة في حالة ذعر وخوف.
وبعد عملية بحث وترصد تمكنت عناصر الأمن من توقيف أحد المختطفين وهو شاب مسبوق قضائيا من مواليد سنة 1995، أنكر في البداية التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه وبعد مواجهته بالضحية أقر بفعلته في الوقت الذي نجح الآخر في الفرار نحو وجهة غير معروفة وهو شاب غير مسبوق قضائيا من مواليد سنة 1993. وللإشارة، فإن الحادثة أثارت خوف واستياء المواطنين والأولياء على حد سواء مخافة انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات، لا سيما المتمدرسات منهن كالحادثة الأخيرة التي يمكن تصنيفها على أنها الأولى من نوعها بالمنطقة.