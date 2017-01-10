خلية أزمة على مستوى الهلال الأحمر الجزائري نداء إلى الأثرياء ورجال الأعمال لإعانة المتضررين من الإضطرابات الجوية

وجهت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، نداء إلى المواطنين ميسوري الحال ورجال الأعمال الجزائريين، للمساهمة في مساعدة المتضررين من التقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن منذ أسبوع بعدما عزلت قرى بأكملها، عن طريق التبرع بالأغطية والألبسة والمواد الغذائية وحتى أجهزة ضخ الكهرباء. وعابت في الوقت ذاته غياب ثقافة التبرع لدى الجزائريين، لا سيما منهم ميسوري الحال خاصة في مثل هذه الظروف.

وقالت بن حبيلس، في تصريح لـ"الشروق"، إن الاتكال على الدولة لوحدها من أجل منح المساعدات لا يكفي، ما يتطلب تضافر الجهود لمقاومة مثل هذه المحن، خاصة أن الهلال الأحمر الجزائري ليس له ميزانية قارة سوى انتظار المساعدات والتبرعات. وعن الإجراءات المتخذة من طرف الهلال بالموازاة مع الاضطرابات الجوية والسقوط المكثف للثلوج الذي عزل مناطق عديدة بمرتفعات المناطق الشمالية والشرقية على وجه الخصوص، قالت المتحدثة إنه تم تشكيل خلية أزمة على المستوى الوطني كما تم تجنيد كافة الطاقات البشرية من المتطوعين وإطارات الهلال للانتشار بالمناطق الأكثر ضررا وتلك الحدودية، شأن سوق أهراس، تبسة، الطارف.. وذكرت بن حبيلس بالمناسبة أن التدخلات الأخيرة سمحت أمس الأول، بإنقاذ وإجلاء 160 مهاجر إفريقي وجدوا بغابة تابعة للعلمة بولاية سطيف في حالة مزرية نقلوا على جناح السرعة إلى مقر وحدات الهلال الأحمر الجزائري بعدما منحت لهم الألبسة والطعام، وتستمر عمليات التفتيش التي يقودها متطوعون لإجلاء أفارقة أو حتى متشردين بالطرقات. وعلى ذكر الفئة الأخيرة، تأسفت رئيسة الهلال لظاهرة تخلي الأبناء عن آبائهم وطردهم بالشوارع. وهي الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ومبادئنا الإسلامية.

وكانت بن حبيلس قد أجبرت بداية هذا الأسبوع على إلغاء جمعية عامة دولية لكل المنظمات الإنسانية في العالم نظمها الصليب الأحمر في عمان للوقوف على المواقع المتضررة ومساعدة العائلات القاطنة بالقرى المعزولة بسطيف، الأبيض سيدي الشيخ، البيض، تيسمسيلت، ثنية الأحد، ومناطق أخرى متضررة.

وعن مشاركة رجال الأعمال في التبرعات والأعمال الخيرية، أكدت بن حبيلس أن هناك من وقع اتفاقيات مع الهلال وهناك من يجبر الهلال على الركض وراءه لغياب ثقافة التضامن لديهم، تضيف بن حبيلس، التي تحصي 25 ألف عائلة محتاجة بالجزائر وسيضمن الهلال الأولوية لمساعدة هذه الفئة.