كشف كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، أن عدد الجزائريين المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" يلامس 16 مليون مستخدم حقيقي، ما يمثل نسبة 40 بالمائة من عدد السكان. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم بالنسبة إلى الجزائر، إلا أنه لا يمثل سوى 1.1 بالمائة من إجمالي مستخدمي الفايسبوك.
وأضاف مصيطفى، خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأوّل للفايسبوكيين الشباب المنظم بالشراكة بين الجمعية الثقافية العلمية "وفاء" لمفتاح ومديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة من 17 جانفي إلى غاية 19 جانفي، أنّ دور الشباب الفايسبوكي في تصميم رؤية التفاعل مع سوق الفايسبوك يتعلق بتدخل مؤسسات الدولة التربوية والدينية والإعلامية والثقافية في ضبط رؤية الشباب للفايسبوك باعتباره وسيلة لتسويق مختلف الثقافات بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو الإيديولوجية.
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540 بالمائة من الجزائريين يسكنون "الفايسبوك"
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بشير مصيطفى:
40 بالمائة من الجزائريين يسكنون "الفايسبوك"
كريمة خلاص
صحافية بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
كشف كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات، بشير مصيطفى، أن عدد الجزائريين المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" يلامس 16 مليون مستخدم حقيقي، ما يمثل نسبة 40 بالمائة من عدد السكان. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم بالنسبة إلى الجزائر، إلا أنه لا يمثل سوى 1.1 بالمائة من إجمالي مستخدمي الفايسبوك.
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وأضاف مصيطفى، خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأوّل للفايسبوكيين الشباب المنظم بالشراكة بين الجمعية الثقافية العلمية "وفاء" لمفتاح ومديرية الشباب والرياضة لولاية البليدة من 17 جانفي إلى غاية 19 جانفي، أنّ دور الشباب الفايسبوكي في تصميم رؤية التفاعل مع سوق الفايسبوك يتعلق بتدخل مؤسسات الدولة التربوية والدينية والإعلامية والثقافية في ضبط رؤية الشباب للفايسبوك باعتباره وسيلة لتسويق مختلف الثقافات بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو الإيديولوجية.