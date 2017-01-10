حجز ثلاثة رشاشات و10 قناطير من الكيف المعالج الجيش يفكك شبكة تهريب دولية لتهريب المخدرات بتيندوف

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بأقصى الجهة الحدودية الغربية لولاية تندوف، الأربعاء، من وضع حد لنشاط عصابة مهربين مكونة من ثلاثة أفراد مسلحين من جنسيات مختلفة واسترجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وسيارتين رباعيتي الدفع و10 قناطير من الكيف المعالج.

العملية حسب مصادر موثوقة لـ "الشروق"، تمت على إثر محاولة اختراق عناصر الشبكة للحدود الوطنية مع المغرب، فتم الاشتباك معهم بالذخيرة الحية قبل الإيقاع بهم وحجز الكمية داخل حاوية. وفور توقيفهم تم فتح تحقيق في امتداد الشبكة داخل الوطن.