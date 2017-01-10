إيران تعتزم إنشاء مصنع سيارات في عمان

كشفت طهران عن إجرائها محادثات مع مسقط بهدف إنشاء وتدشین مصنع لإنتاج السیارات في سلطنة عمان.

وقال محمد توتونجي، القائم بالأعمال الإیراني في مسقط، الخميس 19 جانفي، للصحفيين، إن محادثات مشتركة جرت بین شركات إیرانیة وعمانیة بهذا الصدد مشيرا إلى أن بلاده تعتزم إنشاء مصنع لصناعة السیارات فی منطقة "الدقم" الاقتصادیة الخاصة فی سلطنة عمان.

وأكد توتونجي، أنه سیتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتطویر العلاقات بین البلدین. بالتزامن مع إقامة المعرض الإیرانی الكبیر والاختصاصي المقرر في عمان خلال الفترة من 23 إلى 27 جانفي الجاري.

ونوه توتونجي، إلى أن حجم التبادل التجاري بین طهران ومسقط ارتفع بنسبة 35% خلال العام 2016 كما أن حجم التبادل التجاري بین البلدین قد وصل حاليا إلى 1.350 مليار دولار.

وأوضح المسؤول الإيراني أن نحو 900 شركة محلية ناشطة في مجالات المواد الغذائیة والصناعیة والسیارات، ستشارك في المعرض.