ليلة تنصيبه خلفا لأوباما الشرطة الأمريكية ترش معارضي ترامب بالفلفل لتفريقهم

شهدت العاصمة واشنطن اشتباكات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ليلة تنصيبه خلفا لباراك أوباما.

وأظهرت مقاطع فيديو حشدا هائلا من المتظاهرين المعروفين بـ "أنتي-ترامب" الذين حملوا لافتات بجانب نادي الصحافة الوطني، وهتفوا بشعارات مناهضة للرئيس الأمريكي الذي سيتم تنصيبه رسميا الجمعة.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب في حدود التاسعة مساء، حيث رشت المتظاهرين بالفلفل ومواد كيمائية بغرض تفريقهم، وفق صحيفة واشنطن بوست".

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنه لم يتم اعتقال أي شخص في أعقاب هذه الاشتباكات.