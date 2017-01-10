وكان غوزمان (59 عاماً) واحداً من أكبر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين حتى اعتقاله قبل عام. وجاء اعتقاله بعد ستة أشهر من هروبه من سجن شديد الحراسة وسط المكسيك عبر نفق امتد مسافة ميل وكان ذلك ثاني هروب مثير له من السجن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الحكومة "سلمت اليوم السيد غوزمان للسلطات الأمريكية"، مشيرة إلى قرار قضائي صدر، يوم الخميس، برفض طعن محاميه ضد تسليمه.
وعرضت صورة فوتوغرافية على التلفزيون المكسيكي أظهرت فيما يبدو غوزمان يقتاده مسؤولون أمنيون في ملابس سوداء على طريق أسفلتي.
وجاء التسليم عشية تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة رسمياً.
وقال مسؤولون مكسيكيون، إن توقيت تلك الخطوة بمثابة هدية للرئيس الأمريكي باراك أوباما قبيل انتهاء ولايته وفي نفس الوقت غصن زيتون لترامب الذي أساء للمكسيك أكثر من مرة وهدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تدعم اقتصادها.
وبعد هروب غوزمان من السجن في جويلية 2015 توعد ترامب في تغريدة على تويتر بمعاقبته عندما يصبح رئيساً.
وغوزمان متهم في ست لوائح اتهام منفصلة في الولايات المتحدة. وهو يواجه اتهامات متعددة منها غسل أموال وتهريب مخدرات واختطاف وقتل في مدن تشمل شيكاغو وميامي ونيويورك.
وشكرت وزارة العدل الأمريكية المكسيك على "التعاون الواسع والمساعدة في ضمان تسليم غوزمان إلى الولايات المتحدة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب يريد أن لا يبقى مقعده في الإتحاد الإفريقي شاغرا
2أين سيعيش أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض؟
3المكسيك تسلم أمريكا بارون المخدرات الخطير "إل تشابو"
4ارتفاع عدد القتلى في هجوم مالي إلى 77
5الأسد: نأمل أن تقود محادثات أستانة إلى "مصالحة"
Français English
الرأي
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
معلومي ياسين
كأس إفريقيا للأغنياء فقط
عبد الناصر
الأحمدية ليست خيالا!
سلطان بركاني
... و"الأحمدية" أيضا!
عمار يزلي
باي باي أمريكا!
محمد سليم قلالة
مراكز الفكر.. بديلنا للتحليل الاستراتيجي
محمد الهادي الحسني
داء العطب قديم
جمال لعلامي
وين رانا رايحين؟
رشيد ولدبوسيافة
اختراق أمني باسم الأحمدية!
الفيديو
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
"هدية لأوباما وغصن زيتون لترامب"
المكسيك تسلم أمريكا بارون المخدرات الخطير "إل تشابو"
رويترز - الشروق أونلاين
سلمت المكسيك خواكين غوزمان أخطر تاجر مخدرات والمعروف باسم "إل تشابو" إلى نيويورك، الخميس، منهية مشواره الذي تضمن هروبه من السجن مرتين واضطلاعه بدور قيادي في حرب بين عصابات مخدرات في البلاد.
تغطيات ذات صلة
دول غرب إفريقيا تمنح جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة في غامبيا
90 قتيلاً في قصف مخيم للنازحين في نيجيريا
40 قتيلاً من جبهة فتح الشام في غارات شمالي سوريا
نائبة تركية تقيد نفسها احتجاجا على "صلاحيات أردوغان"
الشرطة الأمريكية ترش معارضي ترامب بالفلفل لتفريقهم
وكان غوزمان (59 عاماً) واحداً من أكبر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين حتى اعتقاله قبل عام. وجاء اعتقاله بعد ستة أشهر من هروبه من سجن شديد الحراسة وسط المكسيك عبر نفق امتد مسافة ميل وكان ذلك ثاني هروب مثير له من السجن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الحكومة "سلمت اليوم السيد غوزمان للسلطات الأمريكية"، مشيرة إلى قرار قضائي صدر، يوم الخميس، برفض طعن محاميه ضد تسليمه.
وعرضت صورة فوتوغرافية على التلفزيون المكسيكي أظهرت فيما يبدو غوزمان يقتاده مسؤولون أمنيون في ملابس سوداء على طريق أسفلتي.
وجاء التسليم عشية تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة رسمياً.
وقال مسؤولون مكسيكيون، إن توقيت تلك الخطوة بمثابة هدية للرئيس الأمريكي باراك أوباما قبيل انتهاء ولايته وفي نفس الوقت غصن زيتون لترامب الذي أساء للمكسيك أكثر من مرة وهدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تدعم اقتصادها.
وبعد هروب غوزمان من السجن في جويلية 2015 توعد ترامب في تغريدة على تويتر بمعاقبته عندما يصبح رئيساً.
وغوزمان متهم في ست لوائح اتهام منفصلة في الولايات المتحدة. وهو يواجه اتهامات متعددة منها غسل أموال وتهريب مخدرات واختطاف وقتل في مدن تشمل شيكاغو وميامي ونيويورك.
وشكرت وزارة العدل الأمريكية المكسيك على "التعاون الواسع والمساعدة في ضمان تسليم غوزمان إلى الولايات المتحدة".