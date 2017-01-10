دول غرب إفريقيا تمنح جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة في غامبيا

أعطى قادة دول في غرب إفريقيا الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة، وذلك بعد دخول القوات السنغالية إلى غامبيا.

ومُنح جامع حتى منتصف، يوم الجمعة، لمغادرة منصبه قبل أن يُجبر على ذلك بالقوة بواسطة القوات العسكرية المدعومة من مجلس الأمن الدولي.

وطلب من القوات السنغالية وقف التقدم في البلاد حتى انتهاء المهلة المعطاة لجامع.

وتدعم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) آداما بارو، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي أدى القسم رئيساً لغامبيا في سفارة بلاده في دكار.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس غينيا ألفا كوندي مع جامع، صباح الجمعة.

وقال رئيس (إكواس) مارسل دي سوزا، إنه "في حال فشل اللقاء بين كوندي وجامع، فعلينا التدخل عسكرياً".

وعبرت قوات من السنغال وغيرها من دول غرب إفريقيا الحدود الغامبية بعد تجاهل جامع لموعد أولي أعُطي له للتخلي عن السلطة وتقديم استقالته.

من جهته، قال الرئيس الغامبي المنتخب بارو، إنه "باق في السنغال ولن يعود إلى العاصمة الغامبية بانجول حتى انتهاء العملية العسكرية في البلاد".

ويدعم 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لإجبار جامع على تسليم السلطة، بالرغم من أن المجلس أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وأمر الرئيس بارو خلال تأديته القسم الرئاسي في السنغال جميع عناصر القوات المسلحة الغامبية في بلاده بالبقاء في ثكناتهم.