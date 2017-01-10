أعطى قادة دول في غرب إفريقيا الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة، وذلك بعد دخول القوات السنغالية إلى غامبيا.
ومُنح جامع حتى منتصف، يوم الجمعة، لمغادرة منصبه قبل أن يُجبر على ذلك بالقوة بواسطة القوات العسكرية المدعومة من مجلس الأمن الدولي.
وطلب من القوات السنغالية وقف التقدم في البلاد حتى انتهاء المهلة المعطاة لجامع.
وتدعم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) آداما بارو، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي أدى القسم رئيساً لغامبيا في سفارة بلاده في دكار.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس غينيا ألفا كوندي مع جامع، صباح الجمعة.
وقال رئيس (إكواس) مارسل دي سوزا، إنه "في حال فشل اللقاء بين كوندي وجامع، فعلينا التدخل عسكرياً".
وعبرت قوات من السنغال وغيرها من دول غرب إفريقيا الحدود الغامبية بعد تجاهل جامع لموعد أولي أعُطي له للتخلي عن السلطة وتقديم استقالته.
من جهته، قال الرئيس الغامبي المنتخب بارو، إنه "باق في السنغال ولن يعود إلى العاصمة الغامبية بانجول حتى انتهاء العملية العسكرية في البلاد".
ويدعم 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لإجبار جامع على تسليم السلطة، بالرغم من أن المجلس أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
وأمر الرئيس بارو خلال تأديته القسم الرئاسي في السنغال جميع عناصر القوات المسلحة الغامبية في بلاده بالبقاء في ثكناتهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب يريد أن لا يبقى مقعده في الإتحاد الإفريقي شاغرا
2أين سيعيش أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض؟
3المكسيك تسلم أمريكا بارون المخدرات الخطير "إل تشابو"
4ارتفاع عدد القتلى في هجوم مالي إلى 77
5الأسد: نأمل أن تقود محادثات أستانة إلى "مصالحة"
Français English
الرأي
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
معلومي ياسين
كأس إفريقيا للأغنياء فقط
عبد الناصر
الأحمدية ليست خيالا!
سلطان بركاني
... و"الأحمدية" أيضا!
عمار يزلي
باي باي أمريكا!
محمد سليم قلالة
مراكز الفكر.. بديلنا للتحليل الاستراتيجي
محمد الهادي الحسني
داء العطب قديم
جمال لعلامي
وين رانا رايحين؟
رشيد ولدبوسيافة
اختراق أمني باسم الأحمدية!
الفيديو
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
دول غرب إفريقيا تمنح جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة في غامبيا
بي بي سي - الشروق أونلاين
أعطى قادة دول في غرب إفريقيا الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة، وذلك بعد دخول القوات السنغالية إلى غامبيا.
تغطيات ذات صلة
دول غرب إفريقيا تمنح جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة في غامبيا
90 قتيلاً في قصف مخيم للنازحين في نيجيريا
40 قتيلاً من جبهة فتح الشام في غارات شمالي سوريا
نائبة تركية تقيد نفسها احتجاجا على "صلاحيات أردوغان"
الشرطة الأمريكية ترش معارضي ترامب بالفلفل لتفريقهم
ومُنح جامع حتى منتصف، يوم الجمعة، لمغادرة منصبه قبل أن يُجبر على ذلك بالقوة بواسطة القوات العسكرية المدعومة من مجلس الأمن الدولي.
وطلب من القوات السنغالية وقف التقدم في البلاد حتى انتهاء المهلة المعطاة لجامع.
وتدعم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) آداما بارو، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي أدى القسم رئيساً لغامبيا في سفارة بلاده في دكار.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس غينيا ألفا كوندي مع جامع، صباح الجمعة.
وقال رئيس (إكواس) مارسل دي سوزا، إنه "في حال فشل اللقاء بين كوندي وجامع، فعلينا التدخل عسكرياً".
وعبرت قوات من السنغال وغيرها من دول غرب إفريقيا الحدود الغامبية بعد تجاهل جامع لموعد أولي أعُطي له للتخلي عن السلطة وتقديم استقالته.
من جهته، قال الرئيس الغامبي المنتخب بارو، إنه "باق في السنغال ولن يعود إلى العاصمة الغامبية بانجول حتى انتهاء العملية العسكرية في البلاد".
ويدعم 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لإجبار جامع على تسليم السلطة، بالرغم من أن المجلس أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
وأمر الرئيس بارو خلال تأديته القسم الرئاسي في السنغال جميع عناصر القوات المسلحة الغامبية في بلاده بالبقاء في ثكناتهم.