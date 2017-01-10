مقتل أربعة وإصابة 20 دهساً في ملبورن الأسترالية

date 2017/01/20 views 717 comments 1
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قالت الشرطة الأسترالية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20، الجمعة، بعدما دهس رجل بسيارته عدداً من المشاة عمداً في وسط مدينة ملبورن، مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع وقت الظهر ليس إرهابياً.

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وتمكنت الشرطة في النهاية من اعتراض السيارة وأصابت سائقها (26 عاماً) بالرصاص في ذراعه قبل أن يخرجه رجال الشرطة منها ويعتقلونه.

وأوضحت الشرطة، أن الشاب لديه تاريخ من العنف الأسري وهو مطلوب في هجوم بسلاح أبيض ارتكبه في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في مؤتمر صحفي، إن الرجل كان يقود السيارة بطريقة غير طبيعية وتلاحقه سيارات الشرطة قبل أن يقتحم سوقاً تجارياً لا يسمح بمرور السيارات فيه ويصدم المارة عمداً.

وقال مفوض شرطة ولاية فيكتوريا غراهام أشتون للصحفيين، يوم الجمعة: "نحن لا نعتبر هذا حادثاً مرتبطاً بالإرهاب".

وأوضح أشتون، أن الشرطة كانت تلاحق السائق في وقت مبكر يوم الجمعة، المطلوب إلقاء القبض عليه فيما يتعلق باعتداء منزلي ومخالفات أثناء القيادة.

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