في عمليات للجيش والدرك الوطني توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، من توقيف 68 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بعدة مناطق من الوطن.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قد "أوقفت الخميس 19 جانفي 2017 في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة".

كما أوقفت عناصر الدرك الوطني " 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وبشار وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

كما ضبطت مفارز الجيش الوطني الشعبي" بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 4 مركبات رباعية الدفع و4 دراجات نارية و4 أجهزة للكشف عن المعادن و7 مطارق ضغط و3 مولدات كهربائية".

من جهة أخرى أحبط حراس الحدود "بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 17258 لتر".