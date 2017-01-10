سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة، في حدود الساعة 13:26 بالتوقيت المحلي شمال شرق حمام ملوان بولاية البليدة.
وأفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة قد حدد بـ 8 كلم شمال شرق حمام ملوان بولاية البليدة.
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هزة أرضية بقوة 3.3 درجات بالبليدة
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة، في حدود الساعة 13:26 بالتوقيت المحلي شمال شرق حمام ملوان بولاية البليدة.
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وأفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة قد حدد بـ 8 كلم شمال شرق حمام ملوان بولاية البليدة.