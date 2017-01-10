لم تخلف خسائر

هزة أرضية بقوة 3.3 درجات بالبليدة

date 2017/01/20 views 29 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريشتر، الجمعة، في حدود الساعة 13:26 بالتوقيت المحلي شمال شرق حمام ملوان بولاية البليدة.

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وأفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة قد حدد بـ 8 كلم شمال شرق حمام ملوان بولاية البليدة.

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