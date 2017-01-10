العثور على ستة أحياء بعد انهيار جليدي في إيطاليا

قال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء في إيطاليا، الجمعة، إنه تم العثور على ستة أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقاً جبلياً قبل يومين وإن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم من بين الثلوج.

وقال كاري لوكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف من موقع الحادث: "هم على قيد الحياة ونتحدث إليهم".

وأفادت تقارير باعتبار ما يصل إلى 30 شخصاً في عداد المفقودين بعد أن دمر الانهيار الجليدي الفندق وسط إيطاليا بعد ظهر الأربعاء.

وحتى الآن تم العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنه تم تحديد موقع جثتين أخريين.

ونشرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء مقطع فيديو لعمال الإنقاذ وهم يخرجون اثنين من الناجين على الأقل من تحت الثلوج التي طمرت الفندق.

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