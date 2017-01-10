تسبب انهيار سقف بناية قديمة تعود إلى العهد الفرنسي، ليلة الأربعاء، في حي سيبوس بعنابة، في إصابة شخص بجروح وإثارة حالة من الرعب والهلع وسط سكان البناية الذين سارعوا إلى إخلائها خوفا من توسع انهيارها، لاسيما أنها تعتبر آيلة إلى السقوط وشهدت سقوط أجزاء منها العام الماضي.
وقال ممثل عن السكان في تصريح لـ "الشروق"، إن استمرار التساقط الكبير للأمطار في الأيام الأخيرة، أثر على البناء القديم بشكل كبير وأدى إلى سقوط سقف إحدى الشقق للطابق الثاني من العمارة، ما دفع بالعائلات السبع التي تقطنها إلى مغادرتها وقضاء الليل لدى أقاربهم ومعارفهم، حيث نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لكسر في إحدى رجليه، بينما ظلت زوجته التي كانت رفقته عند الحادث في حالة صدمة وذهول.
والجدير بالذكر، أن العمارة مهددة بالسقوط وسبق للمصالح المختصة وبلدية عنابة إخطار السكان بضرورة مغادرتها، إلا أن فقر العائلات التي تقطنها حال دون ذلك، وجعلهم ينتظرون الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي وترحيلهم.
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انهيار سقف منزل كولونيالي في سيبوس بعنابة
ب. حسينة
تسبب انهيار سقف بناية قديمة تعود إلى العهد الفرنسي، ليلة الأربعاء، في حي سيبوس بعنابة، في إصابة شخص بجروح وإثارة حالة من الرعب والهلع وسط سكان البناية الذين سارعوا إلى إخلائها خوفا من توسع انهيارها، لاسيما أنها تعتبر آيلة إلى السقوط وشهدت سقوط أجزاء منها العام الماضي.
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وقال ممثل عن السكان في تصريح لـ "الشروق"، إن استمرار التساقط الكبير للأمطار في الأيام الأخيرة، أثر على البناء القديم بشكل كبير وأدى إلى سقوط سقف إحدى الشقق للطابق الثاني من العمارة، ما دفع بالعائلات السبع التي تقطنها إلى مغادرتها وقضاء الليل لدى أقاربهم ومعارفهم، حيث نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لكسر في إحدى رجليه، بينما ظلت زوجته التي كانت رفقته عند الحادث في حالة صدمة وذهول.
والجدير بالذكر، أن العمارة مهددة بالسقوط وسبق للمصالح المختصة وبلدية عنابة إخطار السكان بضرورة مغادرتها، إلا أن فقر العائلات التي تقطنها حال دون ذلك، وجعلهم ينتظرون الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي وترحيلهم.