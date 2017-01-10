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سفارتها استضافت "المفاوضين" في الذكرى الـ36 لاتفاقية 1981
واشنطن لم تنس دور الجزائر في الإفراج عن 52 دبلوماسيا أمريكيا بطهران
أحيت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، الذكرى الـ36 لتوقيع اتفاقيات الجزائر بتاريخ 19 جانفي 1981، والتي أدت إلى إطلاق سراح 52 من الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين فيما يعرف بأزمة الرهائن في إيران، بفضل توسط الدبلوماسية الجزائرية لحل الأزمة ما بين 1980 إلى غاية 1981 .
واستضافت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جون بولاشيك، حسب بيان السفارة، بمقر إقامتها أول أمس، عددا من الدبلوماسيين الجزائريين الذين شاركوا في مفاوضات أزمة الرهائن الدبلوماسيين الأمريكيين بإيران، للتعبير عن امتنان الحكومة والشعب الأمريكي لمساعي الجزائر في توقيع اتفاقيات 19 جانفي 1981، بعد أن أجرى أنذاك وارن كرستوفر نائب كاتب الدولة، رحلات مكوكية بين الجزائر وواشنطن، توجت في الأخير بالإفراج عن الرهائن مقابل رفع العقوبات والتجميد عن الأصول الإيرانية .
وأشاد البيان، بالدور الكبير الذي لعبته الجزائر في حل الأزمة خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 1981، وأضاف أنه بعد قيام متظاهرين باقتحام مقر السفارة الأمريكية بطهران بتاريخ 4 نوفمبر 1979، قاد نائب كاتب الدولة الأمريكية في تلك الفترة عديد الزيارات إلى الجزائر أين كان يحل بـ"فيلا مونتفيلد"، والتي شهدت بعد ذلك التوقيع على اتفاق الجزائر من قبل المسؤول الأمريكي ووزير الخارجية محمد الصديق بن يحيى، ما خلص إلى نهاية الأزمة ووصول الرهائن إلى الجزائر يوم 20 جانفي 1981 .
بلقاسم2017/01/20 على 21:221
....بينما طهران نسيت الدور الذي أداه وفد من خيرة أبنائنا الذين أسقطت بهم العراؤ الطائرة التي تقلهما...لفض النزاع بين بلديهما.....
الموسطاش - Bahdja2017/01/20 على 21:322
سياسة بلدنا بعدم التدخل في شؤون الغير أكسب لها مصداقية التفاوض وحل النزاهات منها اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران سنة 1975 لكنها اجهضت من طرف صدام حسين بتأنيب من السعودية التي ضخت 50 مليار دولار أسلحة للعراق لحربها مع إيران ! لكن قبل أن تمزق الإتفاقية من طرف صدام تم تسميم بومدين في بغداد التي مر عليها لساعات قبل توجهه إلى دمشق ليسهل على صدام شن الحرب !
لكن الشاذلي لم يسكت فبذل مجهودات كبيرة لإيقاف الحرب مما أدى بصدام إلى اسقاط طائرة وزير خارجيتنا الذي كان في وساطة
benchikh - Algérie2017/01/20 على 21:373
Madame l'ambassadrice des USA vous pensez que les otages Américains avaient besoins de nous pour s'en sortir des mains de soi-disant les étudiants de Kalq ,moi je pense Madame tout est bien programmé pour en arriver El Khomaini dans le pouvoir ,pauvre Sah bahlaoui il était trahie comme vous le faite bien.
2017/01/20 على 21:504
نعم الجزائر دائما قادرة على حل مشاكل البلدان الاخرى و مساعدة مدن ماديا مدينة دترويت و لكنها دائما عاجزة على ان تحل مشاكل شعبها.
الشاوية بنت الجزائر - الجزائر سيدة البحر الابيض المتوسط2017/01/20 على 21:525
والجزائر لم تنسى احتلالكم للعراق واذا اردتي مقابلتي انا مستعدة لتوضيح لك رايتي وكيف صنعتم من اسرائيل دولة في الشرق الاوسط حريتنا من حرية فلسطين غير ذلك معندناش كلام
2017/01/20 على 23:116
و لكن هل يجوز لبلد ان يحتجز ديبلوماسيين فلو وقع لهم سوء فكل العالم كان سيتصدى لايران و الجزائر لعبت دورا هاما لاخراجها من الورطة