مداشر وقرى لا تزال محاصرة وأزمة التموين متواصلة عالقون يستغيثون: النجدة نحن تحت الثلوج

أسفرت التقلبات الجوية الأخيرة والتي صاحبتها موجة برد شديدة وتساقطا للثلوج في محاصرة سكان القرى والمداشر، ونفوق العشرات من رؤوس الأغنام والأبقار، كما خلفت احتجاجات للمطالبة بفتح الطرقات وتوفير المؤونة وقارورات الغاز.

استنفرت مصالح الحماية المدنية بالبليدة جراء إصابة عشريني بجروح بليغة إثر تعرضه لحادث سقوط مفاجئ بمنطقة معزولة بجبال الشريعة حينما كان يقوم بالتزلج.

وناشد عدد من موالي منطقة مرحوم أقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس، الجهات الوصية لأجل التدخل بعدما أصبحوا في عزلة تامة، بفعل التساقط الكثيف للثلوج الذي تسبب في نفوق عدد كبير من رؤوس الأغنام، بينما كان سكان قرية تن تن يحيى ببلدية وادي السبع قد دخلوا في رحلة شاقة بحثا عن الحطب لعدم توفر قارورات غاز البوتان.

وكشف أحد الموالين لـ "الشروق" أن قرابة 24 عائلة من البدو الرحل يتواجدون في عزلة تامة، بعدما حاصرتهم الثلوج بالمناطق الرعوية التي ينصبون بها خيامهم، مضيفا أن برودة الطقس تسببت في نفوق الكثير من رؤوس الأغنام، ما كبدهم خسائر كبيرة، كما جدد سكان قرية يحي ببلدية وادي السبع صرختهم الموجهة للجهات الوصية، من أجل توفير لهم قارورات غاز البوتان.

سكان قرى ميلة يحتجون

وأدّى تساقط الثلوج بكميّات معتبرة على ولاية تلمسان أمس، إلى تأجيل المباراة الودية في كرة القدم ما بين فريق مولودية وهران وفريق وداد تلمسان التي كانت ستنظم يوم الجمعة.

وانتفض، مساء أول أمس، العشرات من سكان وقاطني قرية عين حمزة التابعة إقليميا لبلدية أحمد راشدي غرب ميلة، أين قاموا بغلق الطريق الولائي رقم 152 الرابط بين أحمد راشدي وشلغوم العيد، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل إزالة الثلوج التي تسببت في غلق الطرق والمسالك المؤدية إلى منازلهم وفك العزلة عنهم.

نفوق أغنام وأبقار بسبب موجة البرد

واجتاحت عاصفة ثلجية ليلة الخميس إلى الجمعة ولاية النعامة، مما أدى إلى غلق عدة طرقات حيث بلغ سمك الثلوج أكثر من 70 سم إلى مترا، مما تسبب في علق عدة مركبات بالطرقات الفرعية، واستدعى تدخل الحماية المدنية ومصالح الدرك والجيش الوطني الشعبي لإجلاء العالقين، كما راجت أخبار عن هلاك المئات من رؤوس الماشية و الأبقار، وأدت الثلوج المتساقطة بمختلف مناطق تلمسان، خاصة تلك الواقعة بالجهة الجنوبية والشرقية إلى قطع العديد من الطرق الوطنية والولائية، بما في ذلك بعض المسالك، مما أنجر عنه عزلة تامة، بعدما حاصرت الثلوج العديد من القرى والمداشر، وقد أعرب عديد المواطنين عن استنكارهم من الانقطاعات المتكررة للغاز الطبيعي، كما عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا غير مسبوق، عبر الأسواق اليومية ناهيك عن ندرة في مادة الخبز، هذا ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج طيلة أيام الأسبوع المقبل.

وأدى التساقط الكثيف للثلوج على ولاية سعيدة، إلى عرقلة حركة السير كما حرمت المواطنين خاصة منهم القاطنين بالمناطق النائية التنقل بصعوبة في البحث عن متطلبات الحياة، وحسب المعلومات الأولية، فإن بعض المناطق لبلديات سعيدة شهدت شللا وعزلة تامة.