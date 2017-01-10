شرع فريق "بودكاست آرابيا" الخميس، بأربع ولايات جزائرية في تنظيم كاستينغ لمسابقة "قصيدة كليب" الموجهة للشباب الموهوب في مجال كتابة وإلقاء الشعر، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.
وتحت شعار "القصيدة تتقرب أكثر من الشعراء" يحرص فريق "بودكاست أرابيا" على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواهب الشابة الفاعلة في مجال الشعر في مختلف ولايات الوطن، حيث حلّ فريق العمل أمس الأول بولاية الجلفة (كاستينغ الجنوب)، ثم يحط الرحال اليوم بالعاصمة (كاستينغ الوسط) بفيلا عبد اللطيف، في حين تزور المسابقة ولايتي مستغانم (الغرب) وقالمة(الشرق) في الـ22 والـ24 من جانفي الجاري.
والكاستينغ موجه لجميع الشعراء الذين تترواح أعمارهم بين 18 إلى 40 سنة، حيث تم السماح للشعراء الذين تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 40 استثنائيا بالمشاركة في هذه الدورة بتوجيه من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
وحسب "بيان" لوكالة الإشعاع الثقافي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أكدّ نزيه برمضان أن اختيار ولايات "العاصمة، الجلفة، مستغانم وقالمة" تمّ بناء على موقعها الذي يتوسط عددا كبيرا من الولايات، مما يسهل حركة التنقل للراغبين في المشاركة من الولايات المجاورة.
وفي السياق قال المشرف العام على المسابقة يوسف بعلوج إنّ إجراء الكاستينغ الأول عبر الموقع الالكتروني سمح باستقبال ترشيحات لعشرات الشباب من 20 ولاية هي: بجاية، البليدة، سطيف، الوادي، الجلفة، المسيلة، عين الدفلى، خنشلة، غرداية، باتنة، الجزائر، غليزان، سكيكدة، قسنطينة، جيجل، بومرداس، المدية، البويرة، أدرار والبيض، وأضاف بعلوج أنّ هذا الكاستينغ المباشر سيسمح لشباب آخرين بالمشاركة في هذه المسابقة". ولفت المتحدث أنّ استقبال المشاركات سيتواصل عبر البريد الإلكتروني إلى غاية منتصف ليلة 21 جانفي".
ويشار أنّ مسابقة "قصيدة كليب" أطلقت رسميا بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة التحريرية 01 نوفمبر على هامش معرض الكتاب الدولي، وستستمر على عدة مراحل تشمل التصفيات الأولى، ومرحلة الأستوديو، مرحلة التكوين، ثم المرحلة النهائية التي ستختتم بمناسبة الاحتفال بيوم العلم 16 أفريل، ليتسلم الفائز الجائزة المقدرة بـ50 مليون سنتيم، إضافة إلى توقيع عقد إنتاج لفيديو كليب محترف لإحدى قصائده
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كاستيغ وطني للمشاركة في مسابقة "قصيدة كليب"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
شرع فريق "بودكاست آرابيا" الخميس، بأربع ولايات جزائرية في تنظيم كاستينغ لمسابقة "قصيدة كليب" الموجهة للشباب الموهوب في مجال كتابة وإلقاء الشعر، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.
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وتحت شعار "القصيدة تتقرب أكثر من الشعراء" يحرص فريق "بودكاست أرابيا" على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواهب الشابة الفاعلة في مجال الشعر في مختلف ولايات الوطن، حيث حلّ فريق العمل أمس الأول بولاية الجلفة (كاستينغ الجنوب)، ثم يحط الرحال اليوم بالعاصمة (كاستينغ الوسط) بفيلا عبد اللطيف، في حين تزور المسابقة ولايتي مستغانم (الغرب) وقالمة(الشرق) في الـ22 والـ24 من جانفي الجاري.
والكاستينغ موجه لجميع الشعراء الذين تترواح أعمارهم بين 18 إلى 40 سنة، حيث تم السماح للشعراء الذين تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 40 استثنائيا بالمشاركة في هذه الدورة بتوجيه من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
وحسب "بيان" لوكالة الإشعاع الثقافي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أكدّ نزيه برمضان أن اختيار ولايات "العاصمة، الجلفة، مستغانم وقالمة" تمّ بناء على موقعها الذي يتوسط عددا كبيرا من الولايات، مما يسهل حركة التنقل للراغبين في المشاركة من الولايات المجاورة.
وفي السياق قال المشرف العام على المسابقة يوسف بعلوج إنّ إجراء الكاستينغ الأول عبر الموقع الالكتروني سمح باستقبال ترشيحات لعشرات الشباب من 20 ولاية هي: بجاية، البليدة، سطيف، الوادي، الجلفة، المسيلة، عين الدفلى، خنشلة، غرداية، باتنة، الجزائر، غليزان، سكيكدة، قسنطينة، جيجل، بومرداس، المدية، البويرة، أدرار والبيض، وأضاف بعلوج أنّ هذا الكاستينغ المباشر سيسمح لشباب آخرين بالمشاركة في هذه المسابقة". ولفت المتحدث أنّ استقبال المشاركات سيتواصل عبر البريد الإلكتروني إلى غاية منتصف ليلة 21 جانفي".
ويشار أنّ مسابقة "قصيدة كليب" أطلقت رسميا بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة التحريرية 01 نوفمبر على هامش معرض الكتاب الدولي، وستستمر على عدة مراحل تشمل التصفيات الأولى، ومرحلة الأستوديو، مرحلة التكوين، ثم المرحلة النهائية التي ستختتم بمناسبة الاحتفال بيوم العلم 16 أفريل، ليتسلم الفائز الجائزة المقدرة بـ50 مليون سنتيم، إضافة إلى توقيع عقد إنتاج لفيديو كليب محترف لإحدى قصائده