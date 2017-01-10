تضم قابلتين وطالبا كان يروجها بالوسط الجامعي درك البويرة يضع حدا لعصابة لترويج حبوب الإجهاض

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بالبويرة من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في ترويج حبوب مخصصة للإجهاض مكونة من 6 أفراد منهم قابلتان وطالب جامعي كان يروجها بالوسط الجامعي، حيث تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم لاحقا .

واستنادا إلى مصدر موثوق فإن عملية توقيف أفراد العصابة كانت إثر معلومات تم استغلالها من طرف عناصر الدرك الوطني، حيث أفادت بوجود طالب جامعي بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة يروج حبوب الإجهاض وسط الطالبات بسعر 7 ملايين للحبة الواحدة، ليتم توقيفه والتحقيق معه ثم الوصول إلى باقي أفراد العصابة التي تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و61 سنة منهم قابلتان، مع حجز كمية من الحبوب قدرت بـأكثر من 130 حبة بقيمة فاقت 200 مليون سنتيم، ليتم تقديم ملفهم أمام الجهات القضائية بمحكمة البويرة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم في وقت لاحق.

.. وإنقاذ شابة ووالدها من وسط بئر بعين بسام

تمكنت عناصر الحماية المدنية منتصف نهار الجمعة، من إنقاذ شابة تبلغ من العمر 30 سنة سقطت داخل بئر بعمق 20 مترا يقع بالقرب من مقر سكناها بقرية سيدي يحيى التابعة لبلدية عين بسام غرب البويرة، المصدر الذي أورد الخبر أفاد بأن الشابة وقعت مباشرة بعد محاولتها جلب الماء من البئر، ليلحق بها مباشرة والدها محاولا إنقاذها ثم عمها، حيث تم إنقاذهم جميعهم من طرف أعوان الحماية المدنية التي نقلتهم إلى مستشفى عين بسام لتلقي الإسعافات الضرورية.