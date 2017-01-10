سبعيني ينتحر شنقا بغابة في أم البواقي

اهتزت، الجمعة بلدية الزرق بأم البواقي، على وقع حادثة انتحار راح ضحيتها رب أسرة في العقد السابع من عمره.

حيثيات الحادثة وقعت، حينما أقدم المسمى "ز.ع"، البالغ من العمر 70 عاما، على وضع حد لحياته، عن طريق الانتحار شنقا، حيث علّق نفسه بشجرة بالمكان المسمى غابة الزعارير.