سبعيني ينتحر شنقا بغابة في أم البواقي

date 2017/01/20 views 62 comments 0
author-picture

icon-writer آمال شيبان

اهتزت، الجمعة بلدية الزرق بأم البواقي، على وقع حادثة انتحار راح ضحيتها رب أسرة في العقد السابع من عمره.

icon-links تغطيات ذات صلة

حيثيات الحادثة وقعت، حينما أقدم المسمى "ز.ع"، البالغ من العمر 70 عاما، على وضع حد لحياته، عن طريق الانتحار شنقا، حيث علّق نفسه بشجرة بالمكان المسمى غابة الزعارير.

icon-tags
  • print