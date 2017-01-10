تيبازة: رفع سعر الحلاقة بنسبة 50 بالمائة والسلطات تتفرج

لم يستسغ سكان ولاية تيبازة الصمت المطبق من طرف مصالح مديرية التجارة أمام الزيادة المفروضة على أسعار الحلاقة.

حيث أشار ممثلون عن المجتمع المدني "للشروق" إلى أن الحلاقة عرفت زيادة في السعر منذ سنة 2000 إلا أن خدماتها بقت كما هي ولم تشهد تحسينا ولا تطويرا في نوع الخدمة المقدمة للمواطن، ورغم ذلك كانت الزيادة تتراوح بين 20 و50دج فقط أما هذه المرة زادت 100دج برفع السعر من 150دج إلى 250دج، الأمر الذي أثار استياء الزبائن.