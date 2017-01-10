دعت عدة جمعيات ثقافية وتاريخية ناشطة في دائرة بريكة بباتنة إلى نفض الغبار عن مدينة طبنة الأثرية، مصحوبة بتحركات ميدانية لإنقاذها من الإهمال والنسيان، وهذا من خلال العمل على حماية آثارها التاريخية موازاة مع الانطلاق في الحفريات والتنقيب على الآثار نهاية شهر أفريل المقبل بمناسبة شهر التراث.
أعطت وزارة الثقافة الموافقة على تجسيد مشروع حماية المدينة الأثرية والتنقيب على آثارها، حيث تم توظيف 06 حراس للمدينة، إضافة إلى مشروع استعجالي لتسييج المساحة العامة للمنطقة الأثرية، كما قام رئيس المشروع البروفيسور مصطفى فيلاح رفقة دكاترة وطلبة للآثار، بتحديد معالم المدينة وقياس إحداثياتها ومساحتها والحجم الساعي الذي تتطلبه عملية التنقيب، وفي السياق ذاته تم تنظيف وإبراز المعالم البارزة للمدينة، مثل الخزان المائي الروماني والحمام الروماني والقصر البيزنطي والإسلامي، إضافة إلى زيارة عدة مناطق أثرية تعتبر امتدادا للمدينة، مثل كهف الرومان الذي بنيت بحجارته مدن رومانية قديمة مثل هيبون بعنابة، وصالداي ببجاية، كما تقرر انطلاق الحفريات بعد موافقة الوزارة المعنية شهري أفريل وماي القادمين تزامنا مع شهر التراث.
وأكد رئيس نادي طبنة للتاريخ والآثار جعيل أسامة الطيب، بأن المساعي الجارية عرفت مؤشرات إيجابية، وفي مقدمة ذلك تشكيل لجنة من الخبراء تابعين للمركز الوطني للبحث الأثري، حيث تم تحديد مساحة مدينة طبنة الأثرية بحوالي 590 هكتار، وهو ما يؤكد حسب محدثنا بأنها مدينة طبنة تعد أول عاصمة للزاب والجزائر في العصر الوسيط بعد الفتح الإسلامي، وتفوق مساحتها مثلا مساحة مدينة تيمقاد الأثرية بـ 07 مرات وتتعدى مساحتها مدينة جميلة بـ 12 مرة، كما حظيت المنطقة بزيارة باحثين في علم الآثار والتاريخ من عدة جامعات جزائرية، في إطار تحديد معالم المدينة، ومناقشة أمر الملتقى الوطني المزمع تنظيمه هذه السنة من طرف جمعية تواصل ونادي طبنة للتاريخ والآثار تزامنا مع شهر التراث نهاية شهر أفريل القادم، بالتنسيق مع المركز الجامعي ببريكة ومديرية الثقافة لولاية باتنة.
وإذا كانت مدينة طبنة القديمة الواقعة غير بعيد عن وسط مدينة بريكة بباتنة قد عرفت تهميشا وإهمالا لمدة تزيد عن 30 سنة، فإن التحركات الميدانية الأخيرة حملت مؤشرات بعثت التفاؤل وسط سكان المنطقة والباحثين في التراث، موازاة مع مراسلة أطراف شبانية وجمعوية للجهات الوصية، ورسمت هدفا أساسيا يتمثل في حماية آثار هذه المدينة التاريخية، من خلال تنظيم حملات توعية في المؤسسات التعليمية، وإقامة ملتقى وطني تأسيسي حول تاريخ المدينة، إضافة إلى حملات لجمع مختلف القطع الأثرية من منازل المواطنين وعلى حواف الطرقات، وفتح متحف أثري لهذا الغرض في المركز الثقافي الشهيد أحمد بن علية ببريكة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة
2عالقون يستغيثون: النجدة نحن تحت الثلوج
3هزة أرضية بقوة 3.3 درجات بالبليدة
4الغاز يبيد عائلة بكاملها في البويرة
5انهيار سقف منزل كولونيالي في سيبوس بعنابة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
أمامك فانظر أيَّ نهجيك تنهج
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
معلومي ياسين
كأس إفريقيا للأغنياء فقط
عبد الناصر
الأحمدية ليست خيالا!
سلطان بركاني
... و"الأحمدية" أيضا!
عمار يزلي
باي باي أمريكا!
محمد سليم قلالة
مراكز الفكر.. بديلنا للتحليل الاستراتيجي
محمد الهادي الحسني
داء العطب قديم
جمال لعلامي
وين رانا رايحين؟
الفيديو
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مساحتها تفوق مدينة تيمقاد 7 مرات وجميلة 12 مرة
ناشطون ببريكة يتحركون لإنقاذ طبنة الأثرية من الإهمال والنسيان
صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
دعت عدة جمعيات ثقافية وتاريخية ناشطة في دائرة بريكة بباتنة إلى نفض الغبار عن مدينة طبنة الأثرية، مصحوبة بتحركات ميدانية لإنقاذها من الإهمال والنسيان، وهذا من خلال العمل على حماية آثارها التاريخية موازاة مع الانطلاق في الحفريات والتنقيب على الآثار نهاية شهر أفريل المقبل بمناسبة شهر التراث.
تغطيات ذات صلة
ناشطون ببريكة يتحركون لإنقاذ طبنة الأثرية من الإهمال والنسيان
تيبازة: رفع سعر الحلاقة بنسبة 50 بالمائة والسلطات تتفرج
سبعيني ينتحر شنقا بغابة في أم البواقي
درك البويرة يضع حدا لعصابة لترويج حبوب الإجهاض
عالقون يستغيثون: النجدة نحن تحت الثلوج
أعطت وزارة الثقافة الموافقة على تجسيد مشروع حماية المدينة الأثرية والتنقيب على آثارها، حيث تم توظيف 06 حراس للمدينة، إضافة إلى مشروع استعجالي لتسييج المساحة العامة للمنطقة الأثرية، كما قام رئيس المشروع البروفيسور مصطفى فيلاح رفقة دكاترة وطلبة للآثار، بتحديد معالم المدينة وقياس إحداثياتها ومساحتها والحجم الساعي الذي تتطلبه عملية التنقيب، وفي السياق ذاته تم تنظيف وإبراز المعالم البارزة للمدينة، مثل الخزان المائي الروماني والحمام الروماني والقصر البيزنطي والإسلامي، إضافة إلى زيارة عدة مناطق أثرية تعتبر امتدادا للمدينة، مثل كهف الرومان الذي بنيت بحجارته مدن رومانية قديمة مثل هيبون بعنابة، وصالداي ببجاية، كما تقرر انطلاق الحفريات بعد موافقة الوزارة المعنية شهري أفريل وماي القادمين تزامنا مع شهر التراث.
وأكد رئيس نادي طبنة للتاريخ والآثار جعيل أسامة الطيب، بأن المساعي الجارية عرفت مؤشرات إيجابية، وفي مقدمة ذلك تشكيل لجنة من الخبراء تابعين للمركز الوطني للبحث الأثري، حيث تم تحديد مساحة مدينة طبنة الأثرية بحوالي 590 هكتار، وهو ما يؤكد حسب محدثنا بأنها مدينة طبنة تعد أول عاصمة للزاب والجزائر في العصر الوسيط بعد الفتح الإسلامي، وتفوق مساحتها مثلا مساحة مدينة تيمقاد الأثرية بـ 07 مرات وتتعدى مساحتها مدينة جميلة بـ 12 مرة، كما حظيت المنطقة بزيارة باحثين في علم الآثار والتاريخ من عدة جامعات جزائرية، في إطار تحديد معالم المدينة، ومناقشة أمر الملتقى الوطني المزمع تنظيمه هذه السنة من طرف جمعية تواصل ونادي طبنة للتاريخ والآثار تزامنا مع شهر التراث نهاية شهر أفريل القادم، بالتنسيق مع المركز الجامعي ببريكة ومديرية الثقافة لولاية باتنة.
وإذا كانت مدينة طبنة القديمة الواقعة غير بعيد عن وسط مدينة بريكة بباتنة قد عرفت تهميشا وإهمالا لمدة تزيد عن 30 سنة، فإن التحركات الميدانية الأخيرة حملت مؤشرات بعثت التفاؤل وسط سكان المنطقة والباحثين في التراث، موازاة مع مراسلة أطراف شبانية وجمعوية للجهات الوصية، ورسمت هدفا أساسيا يتمثل في حماية آثار هذه المدينة التاريخية، من خلال تنظيم حملات توعية في المؤسسات التعليمية، وإقامة ملتقى وطني تأسيسي حول تاريخ المدينة، إضافة إلى حملات لجمع مختلف القطع الأثرية من منازل المواطنين وعلى حواف الطرقات، وفتح متحف أثري لهذا الغرض في المركز الثقافي الشهيد أحمد بن علية ببريكة.