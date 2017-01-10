تسببت موجة الثلوج الكثيفة التي ضربت ولاية بجاية والمناطق المجاورة لها هذه الايام في التهاب أسعار الخضر والفواكه بالعديد من الأسواق، حيث أن الكثير من التجار استغلوا فرصة انقطاع الطرقات والمسالك لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، كما عادت الأسواق الموازية للانتشار بقوة على جوانب الأرصفة طمعا في الربح السريع.
شهدت العديد من أسواق بجاية أسعارا جنونية للخضر والفواكه، حيث استغل تجار التجزئة الظروف المناخية الصعبة وموجة الصقيع والثلوج المتساقطة لرفع الأسعار، التي فاقت نسبتها 30 بالمائة، ليشاركهم التجار الموازين الذين انتشروا بقوة خلال الأسبوع الماضي في الأرصفة لعرض السلع بأسعار مرتفعة بالطاولات غير الشرعية وبشكل لافت ومشابه للغلاء الذي نشهده في موسم رمضان والمناسبات، حيث أن هؤلاء احتكروا كميات من الخضر والسلع بتخزينها من أجل عرضها من جديد بأسعار خيالية، وهو ما أدى إلى استياء المواطنين الذين طالبوا بتدخل مديرية التجارة وأعوان الرقابة لردع المخالفين.
ومن خلال جولة تفقدية في أسواق عدة بلديات ببجاية لاحظنا ارتفاع سعر الجزر إلى 80 دينارا للكيلوغرام، بعد أن كان في حدود 50 دينارا منذ يومين فقط، فيما بلغ سعر البطاطا 70 دينارا، والطماطم 200 دينار، في حين وصل سعر البرتقال إلى 210 دينار، بعدما كان 120 دينار.
وأرجع بعض التجار ممن تحدثنا معهم سبب ارتفاع الأسعار إلى التقلبات الجوية والتهاطل الكثيف للثلوج التي تسببت في انسداد الطرقات وشل معظم المسالك، مما تعذر على المركبات نقل البضائع خصوصا الخضر من قسنطينة وبسكرة إلى الأسواق، وإلى تراجع العرض مقابل ارتفاع الطلب، بالإضافة لكون معظم المزارعين خسروا محاصيلهم نتيجة موجة الصقيع.
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التقلبات الجوية تلهب أسعار الخضر والفواكه ببجاية
توفيق. ب
تسببت موجة الثلوج الكثيفة التي ضربت ولاية بجاية والمناطق المجاورة لها هذه الايام في التهاب أسعار الخضر والفواكه بالعديد من الأسواق، حيث أن الكثير من التجار استغلوا فرصة انقطاع الطرقات والمسالك لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، كما عادت الأسواق الموازية للانتشار بقوة على جوانب الأرصفة طمعا في الربح السريع.
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شهدت العديد من أسواق بجاية أسعارا جنونية للخضر والفواكه، حيث استغل تجار التجزئة الظروف المناخية الصعبة وموجة الصقيع والثلوج المتساقطة لرفع الأسعار، التي فاقت نسبتها 30 بالمائة، ليشاركهم التجار الموازين الذين انتشروا بقوة خلال الأسبوع الماضي في الأرصفة لعرض السلع بأسعار مرتفعة بالطاولات غير الشرعية وبشكل لافت ومشابه للغلاء الذي نشهده في موسم رمضان والمناسبات، حيث أن هؤلاء احتكروا كميات من الخضر والسلع بتخزينها من أجل عرضها من جديد بأسعار خيالية، وهو ما أدى إلى استياء المواطنين الذين طالبوا بتدخل مديرية التجارة وأعوان الرقابة لردع المخالفين.
ومن خلال جولة تفقدية في أسواق عدة بلديات ببجاية لاحظنا ارتفاع سعر الجزر إلى 80 دينارا للكيلوغرام، بعد أن كان في حدود 50 دينارا منذ يومين فقط، فيما بلغ سعر البطاطا 70 دينارا، والطماطم 200 دينار، في حين وصل سعر البرتقال إلى 210 دينار، بعدما كان 120 دينار.
وأرجع بعض التجار ممن تحدثنا معهم سبب ارتفاع الأسعار إلى التقلبات الجوية والتهاطل الكثيف للثلوج التي تسببت في انسداد الطرقات وشل معظم المسالك، مما تعذر على المركبات نقل البضائع خصوصا الخضر من قسنطينة وبسكرة إلى الأسواق، وإلى تراجع العرض مقابل ارتفاع الطلب، بالإضافة لكون معظم المزارعين خسروا محاصيلهم نتيجة موجة الصقيع.