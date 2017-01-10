طلب القضاء الأمريكي من كوريا الجنوبية إلقاء القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل جانفي الحالي.
طلب القضاء الأمريكي من كوريا الجنوبية إلقاء القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل جانفي الحالي.
وقال المدعي العام، خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية بنيويورك، إنه طلب من سيول توقيف بان كي سانج شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي غادر منصبه في 31 ديسمبر المنصرم.
وكانت محكمة في نيويورك قد وجهت التهم إلى “بان كي سانج” ونجله “جو هيون بان”، اللذين تشتبه في أنهما دفعا في عام 2014 رشاوى إلى وسيط، كي يقنع سلطات أحد بلدان الشرق الأوسط بشراء مجمع عمراني في فيتنام.
وتعود ملكية المجمع التجاري إلى مجموعة “كيانجنام”، التي يعتبر بان كي سانج أحد مديريها، وقد وجدت المجموعة نفسها مضطرة لبيع المبنى من أجل الخروج من الصعوبات المالية، على أمل أن تحصل من خلال ذلك على مبلغ 800 مليون دولار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1المكسيك تسلم أمريكا بارون المخدرات الخطير "إل تشابو"
2"إشعال حفتر فتيل الحرب في طرابلس سيحرق تونس ويمتد إلى الجزائر"!
3ترقب كبير لتنصيب ترامب رئيساً لأمريكا
4دول غرب إفريقيا تمنح جامع فرصة أخيرة لتسليم السلطة في غامبيا
5"داعش" يهدم معلماً شهيراً في تدمر
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ترامب.. الخدعة البصرية للمصفوفة
صالح عوض
الإسلاميون: فكرة وإدارة وسياسة
جمال لعلامي
فضائح بالمايونيز والهريسة!
hocine_lagraa
سقطة مدوِّية لمعارضين سوريين
سلطان بركاني
أمامك فانظر أيَّ نهجيك تنهج
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
معلومي ياسين
كأس إفريقيا للأغنياء فقط
عبد الناصر
الأحمدية ليست خيالا!
سلطان بركاني
... و"الأحمدية" أيضا!
الفيديو
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
طلب من سيول توقيف بان كي سانج
القضاء الأمريكي يطالب بتوقيف شقيق بان كي مون بتهمة الفساد
وكالات
طلب القضاء الأمريكي من كوريا الجنوبية إلقاء القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل جانفي الحالي.
تغطيات ذات صلة
هؤلاء سيحكمون أمريكا في زمن ترامب؟
"إشعال حفتر فتيل الحرب في طرابلس سيحرق تونس ويمتد إلى الجزائر"!
العثور على ستة أحياء بعد انهيار جليدي في إيطاليا
إجراءات أمنية مشددة في واشنطن استعدادا لتنصيب ترامب
"داعش" يهدم معلماً شهيراً في تدمر
طلب القضاء الأمريكي من كوريا الجنوبية إلقاء القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل جانفي الحالي.
وقال المدعي العام، خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية بنيويورك، إنه طلب من سيول توقيف بان كي سانج شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي غادر منصبه في 31 ديسمبر المنصرم.
وكانت محكمة في نيويورك قد وجهت التهم إلى “بان كي سانج” ونجله “جو هيون بان”، اللذين تشتبه في أنهما دفعا في عام 2014 رشاوى إلى وسيط، كي يقنع سلطات أحد بلدان الشرق الأوسط بشراء مجمع عمراني في فيتنام.
وتعود ملكية المجمع التجاري إلى مجموعة “كيانجنام”، التي يعتبر بان كي سانج أحد مديريها، وقد وجدت المجموعة نفسها مضطرة لبيع المبنى من أجل الخروج من الصعوبات المالية، على أمل أن تحصل من خلال ذلك على مبلغ 800 مليون دولار.