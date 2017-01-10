طلب من سيول توقيف بان كي سانج القضاء الأمريكي يطالب بتوقيف شقيق بان كي مون بتهمة الفساد

طلب القضاء الأمريكي من كوريا الجنوبية إلقاء القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل جانفي الحالي.

طلب القضاء الأمريكي من كوريا الجنوبية إلقاء القبض على شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل جانفي الحالي.

وقال المدعي العام، خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية بنيويورك، إنه طلب من سيول توقيف بان كي سانج شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي غادر منصبه في 31 ديسمبر المنصرم.

وكانت محكمة في نيويورك قد وجهت التهم إلى “بان كي سانج” ونجله “جو هيون بان”، اللذين تشتبه في أنهما دفعا في عام 2014 رشاوى إلى وسيط، كي يقنع سلطات أحد بلدان الشرق الأوسط بشراء مجمع عمراني في فيتنام.

وتعود ملكية المجمع التجاري إلى مجموعة “كيانجنام”، التي يعتبر بان كي سانج أحد مديريها، وقد وجدت المجموعة نفسها مضطرة لبيع المبنى من أجل الخروج من الصعوبات المالية، على أمل أن تحصل من خلال ذلك على مبلغ 800 مليون دولار.