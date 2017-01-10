"كارنتشا" يحول للمستشفى بعد تناول "الشروق" قضيته

حوّل الخميس "عميد المتشردين" بولاية البويرة، إلى مستشفى سور الغزلان وهذا بأمر من الوالي، مباشرة بعد نشر الشروق موضوعا عن "لخضر كارنتشا"، والذي قضى قرابة 27 سنة في الشارع، حيث سارعت السلطات المحلية، إلى نقله في الوهلة الأولى إلى دار الشباب بعين بسام، وبعدها تم تحويله إلى مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى سور الغزلان.

ومن جهتهم يناشد سكان مدينة البويرة السلطات المعنية، القيام بحملة من أجل جمع المختلين عقليا والمتشردين الذين غزوا شوارع عاصمة الولاية، خلال هذه الأيام الباردة وهم عراة يتربص بهم خطر الموت بردا، فضلا عن كون مناظرهم تخدش الحياء، وتشكيلهم خطرا على المارة، خاصة الأطفال والنساء الذين يتعرضون يوميا لاعتداءات بعض العدوانيين من هذه الشريحة، التي يتعين على المسؤولين التكفل بها، من خلال إيداعها بالمراكز الصحية المختصة.