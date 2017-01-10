دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا

استهداف مقر حزب العدالة والتنمية في اسطنبول بقذيفة صاروخية

date 2017/01/21 views 763 comments 0
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icon-writer وكالات

تعرض مبنى فرع حزب العدالة والتنمية التركي في مدينة إسطنبول لقذيفة صاروخية، وفق ما ذكرت مصادر أمنية تركية.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادرها إن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى الحزب، دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر  في الأرواح، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى”.

وأوضحت أن القذيفة لم تنفجر، حيث تم استدعاء خبراء تفكيك المتفجرات إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن قوات الأمن بدأت عملية تفتيش للقبض على مرتكبي هذا الهجوم.

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